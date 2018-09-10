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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 80,3562 руб.
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В августе в РФ зафиксирована нулевая инфляция после июльского роста цен на 0,3%. Эксперты ожидали инфляцию в 0,1%. Годовая инфляция ускорилась до 3,1% после 2,5% в июле
 
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10 сентября 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 80,3562 руб.

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9 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 80,3562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 98,77 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
10 сентября 2018 года 20:09
"Лента" выкупила по оферте почти весь выпуск бондов БО-06 на 5 млрд рублей
Ритейлер ООО "Лента" в рамках оферты приобрел 4 млн 999,950 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 99,999% выпуска. Оферта...    читать дальше
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10 сентября 2018 года 19:50
"КИТ Финанс Капитал" не исполнил оферту по бондам БО-04 на 2,1 млрд рублей
ООО "КИТ Финанс Капитал" не исполнило обязательство по приобретению облигаций серии БО-04 на 2 млрд 99,737 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось, компания 5 сентября допустила техдефолт по выплате 8-го купона, не перечислив 110,271 млн...    читать дальше
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10 сентября 2018 года 19:49
Банк "ДельтаКредит" выставил на 28 сентября оферту по бондам БО-25
Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, принял решение приобрести 28 сентября биржевые облигации серии БО-25 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк...    читать дальше
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10 сентября 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 10 сентября движется разнонаправленно
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,03 пункта (0,604%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2335,85 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на...    читать дальше
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10 сентября 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 сентября выросла на 0,55% и составила 28339,921 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 28339,921 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 155,347 млрд руб., или на...
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10 сентября 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1945 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 919 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1945 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,15 руб., максимальный -...    читать дальше
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10 сентября 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 81,2258 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7374 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,2258 руб.

Минимальный курс евро составил 80,5275 руб.,...    читать дальше
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10 сентября 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,1281 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8470 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,1281 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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10 сентября 2018 года 19:13
ВЭБ перенес сбор заявок на бонды ПБО-001Р-К090 на 11 сентября
Внешэкономбанк перенес дату сбора заявок на краткосрочные облигации серии ПБО-001Р-К090 объемом 20 млрд рублей с 4 на 11 сентября, говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее эмитент уже переносил сбор заявок с 28 августа на 4 сентября.

Также банк...    читать дальше
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10 сентября 2018 года 18:58
Индекс МосБиржи вырос на 0,6%, индекс РТС упал на 0,7%
Рынок акций РФ, начавший торги ростом индекса МосБиржи на 0,4% из-за ослабления рубля и стабильным индексом РТС, завершил понедельник разнонаправленными изменениями биржевых индикаторов.

Европейские фондовые индексы повышались с начала торгов, подъём возглавляла Италия...    читать дальше
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10 сентября 2018 года 18:51
К 10 сентября сбор зерна в России составил 85,7 млн тонн
Россия к 10 сентября собрала 85,7 млн тонн зерна против 106,6 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 66,6% посевных площадей. Урожайность снизилась на 4,4 ц/га, до 27,7 ц/га.

Пшеница...    читать дальше
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10 сентября 2018 года 18:44
На случай "жесткого" Brexit британский бизнес может запастись товарами на 40 млрд фунтов
Британские компании на случай реализации "жесткого" сценария Brexit, то есть выхода Великобритании из ЕС без нового торгового соглашения между сторонами, могут создать запасы импортируемых товаров общим объемом порядка 40 млрд фунтов стерлингов ($52 млрд) , прогнозируют эксперты...    читать дальше
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10 сентября 2018 года 18:39
ВТБ с 11 по 26 сентября будет принимать заявки на бонды Б-1-9 объемом 5 млрд рублей
Банк ВТБ с 10:00 МСК 11 сентября до 18:00 МСК 26 сентября будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии Б-1-9 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Техническое размещение выпуска пройдет 28 сентября.

Срок...    читать дальше
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10 сентября 2018 года 18:37
Fitch подтвердило и отозвало рейтинги банка "ДельтаКредит"
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте банка "ДельтаКредит" на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом.

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3",...    читать дальше
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10 сентября 2018 года 18:29
Вопрос о судьбе "Трансконтейнера" зависит от изменения экономической ситуации - глава Минтранса
Вопрос о судьбе контрольного пакета акций ПАО "Трансконтейнер", принадлежащего ОАО "Российские железные дороги", подвержен влиянию изменяющейся экономической ситуации, которая определяет инвестиционные возможности потенциальных претендентов, отмечают в министерстве транспорта...    читать дальше
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10 сентября 2018 года 18:20
Зимние фьючерсы на природный газ в Лондоне подорожали до 10-летнего максимума
В ходе торгов в понедельник цены на природный газ с поставкой в зимние месяцы 2018-2019 гг. поднимались в Лондоне на 2,2% - до максимума за 10 лет, 80,46 пенса за терм (почти $370 за тысячу кубометров) на фоне непрекращающегося роста цен на квоты на выбросы углекислого газа,...    читать дальше
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