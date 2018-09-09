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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 8 сентября в размере 80,3562 руб.
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09 сентября 2018 года 09:04
ЦБ РФ установил курс евро с 8 сентября в размере 80,3562 руб.
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9 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 80,3562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 98,77 коп.
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.09 сентября 2018 года 10:58
На вторичном рынке столичного жилья более половины лотов составляют многокомнатные квартиры - исследование
На вторичном рынке жилья в границах старой Москвы более половины лотов составляют многокомнатные квартиры, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование «ИНКОМ-Недвижимости». Так, согласно нему, год назад доля таких объектов была меньше половины — 44%. По мнению экспертов... читать дальше
.09 сентября 2018 года 10:02
Колебания курса рубля могут привести к определенному росту цен на товары с импортными составляющими, но он не будет катастрофическим, заявил глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин. "Колебания курса рубля возможны, мы и сейчас находимся в состоянии... читать дальше
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.08 сентября 2018 года 18:06
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг выступили с совместным заявлением по итогам официального визита генсека в Россию. Документ, опубликованный на сайте Кремля, содержит 41... читать дальше
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Регуляторы Литвы, Латвии и Эстонии подписали соглашение о распределении затрат при синхронизации своих электросетей с сетями континентальной Европы, сообщила литовская Комиссия по ценам. Заключение подобного соглашения было одним из требований со стороны ЕС для финансирования... читать дальше
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Американская сеть Panda Express, специализирующаяся на китайской кухне, открыла в Москве свой первый ресторан в России. До конца 2018 года запланировано открытие еще трех ресторанов в столице, в том числе в одном из аэропортов, сообщается в пресс-релизе компании. В следующем... читать дальше
.08 сентября 2018 года 15:03
Активный рост акций компании Fast Retailing, которой принадлежат магазины одежды Uniqlo, позволил основателю и председателю совета директоров компании Тадаси Янаю увеличить свое состояние вдвое с апреля 2016 года и занять 30-е место в списке самых богатых людей мира. С... читать дальше
.08 сентября 2018 года 14:15
Правительство предлагает освободить контракты до 200 тыс. рублей от штрафа за нерепатриацию валютной выручки
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.08 сентября 2018 года 11:54
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.08 сентября 2018 года 10:45
ЦБ Аргентины предлагает ведущим центробанкам включить в их резервы суверенные облигации emerging markets
Аргентина, переживающая самый тяжелый валютный кризис за последние 17 лет, предложила ведущим центральным банкам развитых стран отказаться от устоявшейся практики и включить в резервы суверенные облигации emerging markets, сообщает агентство Bloomberg. Председатель центрального... читать дальше
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