ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 сентября в размере 69,0286 руб.

9 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 69,0286 руб. По сравнению с предыдущим знчением курс вырос на 77,81 коп.

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На выборах мэра столицы к 10:00 проголосовали более 2,5% избирателей, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в воскресенье. "В целом по городу к 10:00 проголосовало 2,61% избирателей", - сказал В.Горбунов. На выборах мэра Москвы в... На выборах мэра Москвы в... читать дальше

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На вторичном рынке жилья в границах старой Москвы более половины лотов составляют многокомнатные квартиры, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование «ИНКОМ-Недвижимости». Так, согласно нему, год назад доля таких объектов была меньше половины — 44%. По мнению экспертов... читать дальше

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Колебания курса рубля могут привести к определенному росту цен на товары с импортными составляющими, но он не будет катастрофическим, заявил глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин. "Колебания курса рубля возможны, мы и сейчас находимся в состоянии... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 80,3562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 98,77 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 69,0286 руб. По сравнению с предыдущим знчением курс вырос на 77,81 коп.

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Грузию в январе-августе 2018 года посетили 1 млн 119,6 тыс. граждан России, что на 22% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщает Национальная администрация туризма со ссылкой на информационно-аналитический департамент МВД Грузии. В августе количество визитеров... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг выступили с совместным заявлением по итогам официального визита генсека в Россию. Документ, опубликованный на сайте Кремля, содержит 41... читать дальше

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Регуляторы Литвы, Латвии и Эстонии подписали соглашение о распределении затрат при синхронизации своих электросетей с сетями континентальной Европы, сообщила литовская Комиссия по ценам. Заключение подобного соглашения было одним из требований со стороны ЕС для финансирования... читать дальше

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Американская сеть Panda Express, специализирующаяся на китайской кухне, открыла в Москве свой первый ресторан в России. До конца 2018 года запланировано открытие еще трех ресторанов в столице, в том числе в одном из аэропортов, сообщается в пресс-релизе компании. В следующем... читать дальше

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Активный рост акций компании Fast Retailing, которой принадлежат магазины одежды Uniqlo, позволил основателю и председателю совета директоров компании Тадаси Янаю увеличить свое состояние вдвое с апреля 2016 года и занять 30-е место в списке самых богатых людей мира. С... С... читать дальше

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Правительство РФ направило в Госдуму проект поправок в законодательство, согласно которым от штрафа за нерепатриацию валютной выручки могут освободить контракты, сумма обязательств по которым не превышает эквивалента в 200 тыс. рублей. Поправки (с которыми ознакомился... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg. Помимо этого, американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские... читать дальше

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Крупнейший и старейший страховой рынок в мире Lloyd's of London объявил о назначении новым CEO Джона Нила вместо покидающей компанию Инги Бил. Как говорится в пресс-релизе Lloyd's, Дж.Нил приступит к исполнению своих обязанностей 15 октября. Ранее 53-летний... Ранее 53-летний... читать дальше

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Представители объединений работодателей просят снизить ставки страховых взносов в Пенсионный фонд в 2 раза в случае введения ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста, вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает это предложение "беспрецедентно наглым". "Сегодня... читать дальше

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Аргентина, переживающая самый тяжелый валютный кризис за последние 17 лет, предложила ведущим центральным банкам развитых стран отказаться от устоявшейся практики и включить в резервы суверенные облигации emerging markets, сообщает агентство Bloomberg. Председатель центрального... читать дальше

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Правительство РФ отменило обязательное требование о предоставлении документов о своевременной уплате процентов и основного долга по субсидируемым кредитам для предприятий автопрома размером не менее 30 млрд руб. Соответствующее постановление правительства РФ от 5 сентября 2018... читать дальше

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