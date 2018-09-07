Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1023 руб.

7 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 819 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1023 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,056 руб., максимальный - 10,1739 руб. Была заключена 121 сделка. Объем торгов составил 438,56 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,1739 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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