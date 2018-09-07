Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,3342 руб.

7 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9505 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,3342 руб.

Минимальный курс евро составил 80,04 руб., максимальный - 80,6325 руб. Была заключена 3341 сделка. Объем торгов составил 13343,76 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,62 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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