ЦБ РФ установил курс евро с 8 сентября в размере 80,3562 руб.

7 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 80,3562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 98,77 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39845,529 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 199,759 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 819 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1023 руб. Минимальный курс юаня составил 10,056 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,056 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5058 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,4629 руб. Минимальный курс евро составил 80,075 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,075 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4474 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2505 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) объявила конкурс по выбору агента на оказание услуг по выкупу и вторичному размещению облигаций серии БО-06, следует из сообщения компании на сайте госзакупок. Выпуск объемом 4 млрд рублей был размещен в ноябре... Выпуск объемом 4 млрд рублей был размещен в ноябре... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в пятницу незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС. В Азии в пятницу преобладало снижение индексов (Япония снизилась на 0,8%, хотя Китай вышел в плюс на 0,45%) из-за опасений разрастания кризиса в отдельных emerging markets и его... В Азии в пятницу преобладало снижение индексов (Япония снизилась на 0,8%, хотя Китай вышел в плюс на 0,45%) из-за опасений разрастания кризиса в отдельных emerging markets и его... читать дальше

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Цены на сжиженные углеводородные газы на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжают рост. По национальному индексу биржевые цены на СУГ за неделю с 31 августа по 7 сентября выросли на 2,5%, до 34064 руб./т. По национальному индексу биржевые цены на СУГ за неделю с 31 августа по 7 сентября выросли на 2,5%, до 34064 руб./т. По индексу... По индексу... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) США следует продолжать постепенно увеличивать процентные ставки, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен. "Нам стоит придерживаться курса на постепенное повышение ставок", - заявил Э.Розенгрен... "Нам стоит придерживаться курса на постепенное повышение ставок", - заявил Э.Розенгрен... читать дальше

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Нефть эталонных марок перешла к снижению в пятницу и завершает неделю "в красной зоне" из-за опасений по поводу проблем развивающихся рынков и увеличения запасов продуктов нефтепереработки в США. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08... Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08... читать дальше

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Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о внесении изменений в закон "О контрактной системе" (N44-ФЗ), определяющих порядок организации контроля в сфере госзакупок, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. По этому законопроекту органы... По этому законопроекту органы... читать дальше

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RN Nordic Oil AS (норвежская дочерняя структура НК "Роснефть" подала заявку на участие в очередной лицензионном раунде на право разработки углеводородов на ранее отведенных территориях (APA) континентального шельфа Норвегии, следует из сообщения Норвежского нефтяного директората... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг облигаций Газпромбанка серий БО-14, БО-17 и БО-24 общим объемом 25 млрд рублей на уровне "АА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом... Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом... читать дальше

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Компенсации понадобятся почти 800 туристам прекратившего деятельность туроператора "Данко", сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В глубину туроператор продал около 800 туров, все они не состоятся. Туристам рекомендуется... "В глубину туроператор продал около 800 туров, все они не состоятся. Туристам рекомендуется... читать дальше

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Сделка по покупке алмазодобывающей "АЛРОСА" смоленского "Кристалла", крупнейшего производителя бриллиантов в РФ, может затянуться из-за особенностей оценки предприятия, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Сделка предполагает обременения для... Сделка предполагает обременения для... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6804 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1256 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,7775 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 68,7775 руб.,... читать дальше

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Американские фондовые индексы сократили падение в ходе торгов в пятницу, поскольку многие технологические компании вернулись к росту после масштабной распродажи предыдущих сессий. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск 7 сентября опустился на 53,47... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск 7 сентября опустился на 53,47... читать дальше

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