Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,0785 руб.

7 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1082 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0785 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,055 руб., максимальный - 10,1094 руб. Было заключено 34 сделки. Объем торгов составил 92,02 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,085 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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