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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2432,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2370,92 млрд руб.
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07 сентября 2018 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2432,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2370,92 млрд руб.

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7 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 сентября составили по Российской Федерации 2432,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2107,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2626,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2299,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 сентября составили 2370,92 млрд руб. против 2376,78393 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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