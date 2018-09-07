Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2432,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2370,92 млрд руб.

7 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 сентября составили по Российской Федерации 2432,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2107,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2626,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2299,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 сентября составили 2370,92 млрд руб. против 2376,78393 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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