Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,0203 руб.

6 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0203 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,96 руб., максимальный - 10,1525 руб. Было заключено 177 сделок. Объем торгов составил 1183,21 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,1525 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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