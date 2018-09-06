Запасы нефти в США упали за период с 24 августа по 31 августа на 4302 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1845 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2900 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 1845 тыс. баррелей и составили 234,619 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

6 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 4302 тыс. баррелей - до 401,49 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,68 пункта (0,029%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2320,65 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4014 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7816 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Курс рубля в настоящее время недооценен, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, наблюдающаяся волатильность курса не должна продлиться долго, у ЦБ и Минфина есть рычаги воздействия на ситуацию, . "В целом мы считаем, что сегодня... "В целом мы считаем, что сегодня... читать дальше

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина, на лекции в рамках конференции МВФ в Вашингтоне сообщила, что коэффициент издержек антиинфляционной политики для экономического роста в России был близок к нулю. "Наша политика обеспечения низких темпов инфляции стабилизирует рынок... "Наша политика обеспечения низких темпов инфляции стабилизирует рынок... читать дальше

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В этом году профицит бюджета РФ ожидается на уровне 2% ВВП, заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. "Около двух процентов он будет", - сказал А.Силуанов журналистам в кулуарах Московского финансового форума. "Около двух процентов он будет", - сказал А.Силуанов журналистам в кулуарах Московского финансового форума. На 2019 год профицит бюджета РФ... На 2019 год профицит бюджета РФ... читать дальше

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Ритейлер ООО "Лента" в рамках оферты приобрел 2 млн 998,648 тыс. биржевых облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 99,955%... Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 99,955%... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги в небольшом плюсе, завершил четверг в минусе. Европейские фондовые индексы незначительно повышались в начале торгов, к вечеру индикаторы скорректировались на снижение. Европейские фондовые индексы незначительно повышались в начале торгов, к вечеру индикаторы скорректировались на снижение. Фондовые индексы АТР завершили торги в красной... Фондовые индексы АТР завершили торги в красной... читать дальше

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Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов заявил в четверг, что Минфин РФ не будет выполнять программу внутренних заимствований любой ценой: размещений ОФЗ ценой премии не будет, последний аукцион это показал. При этом Минфин, по его словам, имея возможность не... читать дальше

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ЦБ РФ обсуждает возможность введения показателя долга компании к ее доходам (debt-to-income, DTI) в систему банковского регулирования, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на лекции в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ). "К сожалению,... "К сожалению,... читать дальше

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Нефтяные цены перешли к снижению из-за данных о неожиданном росте запасов бензина в США, хотя резервы нефти снизились больше ожиданий. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 мск уменьшилась на $0,83(1,07%) - до $76,44 за... Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 мск уменьшилась на $0,83(1,07%) - до $76,44 за... читать дальше

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