.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 24 августа по 31 августа на 4302 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1845 тыс. баррелей
.
06 сентября 2018 года 18:02
Запасы нефти в США упали за период с 24 августа по 31 августа на 4302 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1845 тыс. баррелей
|0
6 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4302 тыс. баррелей - до 401,49 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1845 тыс. баррелей и составили 234,619 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3119 тыс. баррелей, достигнув 133,12 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2900 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 сентября 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,68 пункта (0,029%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2320,65 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше
.06 сентября 2018 года 19:43
Сбербанк России завершил размещение структурных облигаций серии БСО-SBER_PRT-48m-001Р-15R номинальным объемом 1 млрд рублей, разместив 28,02% выпуска на 280,181 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на выпуск проходил с 23 июля по 6... читать дальше
.06 сентября 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 сентября выросла на 0,37% и составила 28261,950 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 28261,950 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 103,356 млрд руб., или на...
.06 сентября 2018 года 19:18
АО "Роснано" утвердило параметры выпуска классических облигаций 8-й серии объемом 13,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Облигации сроком обращения около 9 лет (3 тыс. 276 дней) будут размещены по открытой подписке. Номинальная стоимость ценной бумаги - 1... читать дальше
.06 сентября 2018 года 19:17
Металлинвестбанк установил ставку 1-го купона пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей в размере 7,5% годовых, следует из сообщения кредитной организации. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Сбор заявок на... читать дальше
.06 сентября 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,7816 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4014 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7816 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.06 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6799 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9347 руб. Минимальный курс евро составил 79,25 руб.,... читать дальше
.06 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0203 руб. Минимальный курс юаня составил 9,96 руб., максимальный -... читать дальше
.06 сентября 2018 года 19:10
Курс рубля в настоящее время недооценен, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, наблюдающаяся волатильность курса не должна продлиться долго, у ЦБ и Минфина есть рычаги воздействия на ситуацию, . "В целом мы считаем, что сегодня... читать дальше
.06 сентября 2018 года 19:05
Набиуллина: коэффициент издержек антиинфляционной политики для экономического роста в РФ был близок к нулю
Глава Банка России Эльвира Набиуллина, на лекции в рамках конференции МВФ в Вашингтоне сообщила, что коэффициент издержек антиинфляционной политики для экономического роста в России был близок к нулю. "Наша политика обеспечения низких темпов инфляции стабилизирует рынок... читать дальше
.06 сентября 2018 года 19:02
В этом году профицит бюджета РФ ожидается на уровне 2% ВВП, заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. "Около двух процентов он будет", - сказал А.Силуанов журналистам в кулуарах Московского финансового форума. На 2019 год профицит бюджета РФ... читать дальше
.06 сентября 2018 года 19:02
Ритейлер ООО "Лента" в рамках оферты приобрел 2 млн 998,648 тыс. биржевых облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 99,955%... читать дальше
.06 сентября 2018 года 18:58
Рынок акций РФ, начавший торги в небольшом плюсе, завершил четверг в минусе. Европейские фондовые индексы незначительно повышались в начале торгов, к вечеру индикаторы скорректировались на снижение. Фондовые индексы АТР завершили торги в красной... читать дальше
.06 сентября 2018 года 18:51
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов заявил в четверг, что Минфин РФ не будет выполнять программу внутренних заимствований любой ценой: размещений ОФЗ ценой премии не будет, последний аукцион это показал. При этом Минфин, по его словам, имея возможность не... читать дальше
.06 сентября 2018 года 18:47
ЦБ РФ обсуждает возможность введения показателя долга компании к ее доходам (debt-to-income, DTI) в систему банковского регулирования, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на лекции в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ). "К сожалению,... читать дальше
.06 сентября 2018 года 18:43
Нефтяные цены перешли к снижению из-за данных о неожиданном росте запасов бензина в США, хотя резервы нефти снизились больше ожиданий. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 мск уменьшилась на $0,83(1,07%) - до $76,44 за... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.