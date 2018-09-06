Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,3837 руб.

6 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2492 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3837 руб.

Минимальный курс евро составил 79,25 руб., максимальный - 79,5075 руб. Было заключено 2858 сделок. Объем торгов составил 11481,18 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,4825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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