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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 сентября в размере 68,2505 руб.
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06 сентября 2018 года 12:26

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 сентября в размере 68,2505 руб.

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6 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 68,2505 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,23 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился по итогам торгов на...    читать дальше
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06 сентября 2018 года 14:05
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06 сентября 2018 года 13:56
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Также в прогнозе Минэкономразвития до 2024 г, с которым ознакомился "Интерфакс",...    читать дальше
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06 сентября 2018 года 13:48
Антиотмывочные стандарты для криптоактивов FATF выработает в ближайшее время
FATF в ближайшее время выработает стандарты по борьбе с отмыванием преступных доходов через цифровые финансовые активы, сообщил статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный на Московском финансовом форуме.

В настоящее время...    читать дальше
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06 сентября 2018 года 13:39
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Банковские аналитики Уолл-стрит сохранили прогноз цен на нефть без изменений в августе после десяти месяцев повышения подряд, но при этом ожидания в отношении нефтяного рынка в 2019 году ухудшились, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street...    читать дальше
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06 сентября 2018 года 13:30
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На данный момент страница с адресом subsidiaries содержит лишь отсылку: "Список подконтрольных ПАО "Газпром"...    читать дальше
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06 сентября 2018 года 13:22
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Он также отметил, что аукцион на покупку АТБ будет объявлен в октябре. Банк пока...    читать дальше
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06 сентября 2018 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 6 сентября растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,57 пункта (0,757%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2338,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2339,82 (+0,8%) пункта, минимальное - 2320,41...    читать дальше
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06 сентября 2018 года 13:14
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06 сентября 2018 года 13:08
Фондовые индексы Европы слабо растут в четверг
Фондовые индексы Западной Европы преимущественно поднимаются в ходе торгов в четверг, инвесторы ждут новостей по американским пошлинам на китайские товары.

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06 сентября 2018 года 13:06
Доходы бюджета РФ за полугодие заметно превысили прогноз - на 18%
Доходы федерального бюджета за первое полугодие 2018 года заметно превысили прогноз - приблизительно на 18% или на 1,3 трлн рублей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседания правительства в четверг.

При этом указанные доходы не связаны с продажей нефти...    читать дальше
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,84/68,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
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06 сентября 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 78,57/80,21 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 78,57/80,21 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи упал на...
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