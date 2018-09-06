Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -157,3 млрд руб.

6 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до -157,3 млрд руб.

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Минфин РФ выносит на совещание с бизнесом по содействию реализации новых инвестиционных проектов, которое запланировано на четверг, разработанный ведомством пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений. Также участники совещания рассмотрят проект... Также участники совещания рассмотрят проект... читать дальше

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Индексация грузовых железнодорожных тарифов, рассчитанная по формуле долгосрочного регулирования, в 2019 году составит 3,5%, говорится в прогнозе министерства экономического развития РФ до 2024 г., с которым ознакомился "Интерфакс". Порядок, по которому определяются... Порядок, по которому определяются... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе шестую сессию подряд, чего не наблюдалось с прошлого декабря, на опасениях по поводу экономик развивающихся стран. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился по итогам торгов на... Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился по итогам торгов на... читать дальше

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В этом году Россия, как ожидается, экспортирует 14,9 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), а в следующем году экспорт увеличится до 21 млн т/г, говорится в базовом прогнозе Минэкономразвития до 2024 года. Согласно консервативному прогнозу, в 2019 году будет... Согласно консервативному прогнозу, в 2019 году будет... читать дальше

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Минэкономразвития резко понизило прогноз цены экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до $232 c предыдущей оценки в $269 за тыс. куб. м, сделанной в июньской версии документа. Также в прогнозе Минэкономразвития до 2024 г, с которым ознакомился "Интерфакс",... Также в прогнозе Минэкономразвития до 2024 г, с которым ознакомился "Интерфакс",... читать дальше

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FATF в ближайшее время выработает стандарты по борьбе с отмыванием преступных доходов через цифровые финансовые активы, сообщил статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный на Московском финансовом форуме. В настоящее время... В настоящее время... читать дальше

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Банковские аналитики Уолл-стрит сохранили прогноз цен на нефть без изменений в августе после десяти месяцев повышения подряд, но при этом ожидания в отношении нефтяного рынка в 2019 году ухудшились, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street... читать дальше

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ПАО "Газпром", за активами которого "охотится" "Нафтогаз Украины", удалило со своего сайта перечень дочерних и зависимых организаций, в том числе зарубежных. На данный момент страница с адресом subsidiaries содержит лишь отсылку: "Список подконтрольных ПАО "Газпром"... На данный момент страница с адресом subsidiaries содержит лишь отсылку: "Список подконтрольных ПАО "Газпром"... читать дальше

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ЦБ РФ уже ведёт переговоры с инвесторами, интересующимися покупкой Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев журналистам на форуме Ассоциации банков России. Он также отметил, что аукцион на покупку АТБ будет объявлен в октябре. Банк пока... Он также отметил, что аукцион на покупку АТБ будет объявлен в октябре. Банк пока... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,57 пункта (0,757%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2338,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2339,82 (+0,8%) пункта, минимальное - 2320,41... читать дальше

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Турпоток из России в Дубай (ОАЭ) вырос в первом полугодии 2018 года на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом большинство туристов приезжают в эмират самостоятельно, сообщил журналистам в четверг генеральный директор корпорации туризма и коммерческого... читать дальше

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Фондовые индексы Западной Европы преимущественно поднимаются в ходе торгов в четверг, инвесторы ждут новостей по американским пошлинам на китайские товары. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился к 12:37 мск на 0,16%, до 376,29... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился к 12:37 мск на 0,16%, до 376,29... читать дальше

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Доходы федерального бюджета за первое полугодие 2018 года заметно превысили прогноз - приблизительно на 18% или на 1,3 трлн рублей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседания правительства в четверг. При этом указанные доходы не связаны с продажей нефти... При этом указанные доходы не связаны с продажей нефти... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 7 августа по 6 сентября) - 67,4965 руб. за доллар, минимальное значение - 62,7541 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,74 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,84/68,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 78,57/80,21 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи упал на...

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