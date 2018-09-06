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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2626,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2376,78 млрд руб.
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06 сентября 2018 года 09:49
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2626,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2376,78 млрд руб.
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6 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 сентября составили по Российской Федерации 2626,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2299,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1570,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1258 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 сентября составили 2376,78 млрд руб. против 2873,36544 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,84/68,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
.06 сентября 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 78,57/80,21 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи упал на...
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