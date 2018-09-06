Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2626,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2376,78 млрд руб.

6 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 сентября составили по Российской Федерации 2626,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2299,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1570,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1258 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 сентября составили 2376,78 млрд руб. против 2873,36544 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.