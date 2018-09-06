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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В России в августе зафиксирована нулевая инфляция
В августе в РФ зафиксирована нулевая инфляция после июльского роста цен на 0,3%. Эксперты ожидали инфляцию в 0,1%. Годовая инфляция ускорилась до 3,1% после 2,5% в июле
 
Банки не хотят сообщать клиентам по СМС о лимитах по кредиткам
С 4 сентября банки обязаны информировать клиентов после каждой их покупки по кредитной карте о сумме долга и лимите по карте через СМС. Но многие банки проигнорировали это требование закона. 4 сентября вступило в силу требование закона "О...
 
Что стало источником средств для кредитных организаций
Объем средств, который российские банки привлекли у нерезидентов, на 1 июля оказался минимальным с 2014 года, следует из исследования "Эксперт РА" на основе статистики ЦБ, пишут "Известия". За четыре года общая сумма сократилась на 20% и составила...
 
Покупатели могут лишиться заметной доли натуральных продуктов
Торговые сети пугают: покупатели могут лишиться заметной доли свежих продуктов, если будет введен запрет на возврат непроданного товара поставщикам. Либо придется добавлять к существующим ценам расходы на утилизацию непроданных продуктов, пишет...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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06 сентября 2018 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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6 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Объем промышленных заказов в Германии Июль 2018
15:15 Занятость в производственном секторе США Август 2018
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 26 августа по 01 сентября
15:30 Производительность труда и стоимость рабочий силы в США II квартал 2018
15:30 Разрешения на строительство в Канаде Июль 2018
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 19 по 25 августа
17:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Август 2018
17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Июль 2018
17:00 Объем промышленных заказов в США Июль 2018
18:00 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 25 по 31 августа

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
06 сентября 2018 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 79,1362 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 сентября, составляет 79,1362 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,62 коп.
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06 сентября 2018 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,4628 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 сентября, составляет 68,4628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,91 коп.
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06 сентября 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Объем промышленных заказов в Германии

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05 сентября 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 5 сентября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,05 пункта (0,644%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2321,33 пункта.

К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на...    читать дальше
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05 сентября 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 сентября снизилась на 0,33% и составила 40002,074 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40002,074 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 134,148 млрд руб., или на...
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05 сентября 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 79,2507 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,2507 руб.

Минимальный курс евро составил 78,9925 руб.,...    читать дальше
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05 сентября 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,3863 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1302 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3863 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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05 сентября 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,9743 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 59 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9743 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,9605 руб., максимальный - 9,994...    читать дальше
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05 сентября 2018 года 19:11
Сбербанк разместил два выпуска структурных облигаций на 1,5 млрд рублей
Сбербанк России 5 сентября разместил 52,83% структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-21R на 582,3 млн рублей и 62,83% бондов серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-25R на 942,396 млн рублей, следует из сообщений кредитной организации.

Номинальный объем выпуска...    читать дальше
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05 сентября 2018 года 19:10
"Открытие Холдинг" 20 сентября проведет собрание владельцев облигаций 5-6-й серий
Акционерное общество "Открытие Холдинг" 20 сентября проведет собрание владельцев облигаций серий 05 и 06, говорится в сообщениях кредитной организации.

Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 10...    читать дальше
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05 сентября 2018 года 19:05
Минфин продолжает борьбу с "Газпромом" за высокие дивиденды, закладывая в бюджет 3-кратный рост
Минфин РФ продолжает затяжную борьбу за высокие дивиденды "Газпрома", которая до сих пор не принесла ведомству особых успехов.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с бюджетными проектировками на 2019-2021 гг., Минфин вновь закладывает дивидендные поступления от...    читать дальше
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05 сентября 2018 года 18:59
Индекс МосБиржи снизился на 0,6%, индекс РТС - на 1,2%
Рынок акций РФ завершил среду в минусе.

В среду снизилась фондовая Азия (Япония просела на 0,5%, Китай - на 2%).

Минусовала Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряли 0,7-1%)

. Продолжился откат в США из-за обеспокоенности инвесторов торговыми спорами США с...    читать дальше
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05 сентября 2018 года 18:50
"Газпром" построил 93% первой очереди "Силы Сибири", 81% "Турецкого потока"
Правление "Газпрома" приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов, сообщила компания.

Так, сварено и уложено 2010 км труб на участке газопровода "Сила Сибири" от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 93% его...    читать дальше
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05 сентября 2018 года 18:43
"КИТ Финанс Капитал" допустил техдефолт по выплате 8-го купона бондов БО-04 на 110,3 млн рублей
ООО "КИТ Финанс Капитал" допустило техдефолт по выплате 8-го купона облигаций серии БО-04, не перечислив 110,271 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "осложнение финансового состояния".

"КИТ...    читать дальше
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05 сентября 2018 года 18:40
Минфин в ближайшие 3 года ждет от "РЖД" почти 200 млрд руб. дивидендов
Министерство финансов РФ закладывает в бюджетные проектировки поступления от дивидендов ОАО "Российские железные дороги" в 2019 году в размере 46,1 млрд руб., в 2020 г. - 64,3 млрд руб., в 2021 г. - 84,1 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подсчетами...    читать дальше
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05 сентября 2018 года 18:28
Минфин ждет роста дивидендных поступлений от "Транснефти"
Минфин ожидает, что в следующем году бюджет РФ получит от "Транснефти" в виде дивидендов 73,3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектировками ведомства на трехлетку.

Ожидаемые поступления в бюджет от трубопроводной компании в 2020 году - 84,3 млрд...    читать дальше
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