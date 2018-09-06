06 сентября 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Июль 2018
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Август 2018
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 26 августа по 01 сентября
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|II квартал 2018
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Июль 2018
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 19 по 25 августа
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Август 2018
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Июль 2018
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Июль 2018
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 25 по 31 августа
Это автоматическое сообщение.
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06 сентября 2018 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 сентября, составляет 79,1362 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,62 коп.
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06 сентября 2018 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 сентября, составляет 68,4628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,91 коп.
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06 сентября 2018 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Объем промышленных заказов в Германии
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05 сентября 2018 года 19:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,05 пункта (0,644%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2321,33 пункта.
К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше
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05 сентября 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40002,074 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 134,148 млрд руб., или на...
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05 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,2507 руб.
Минимальный курс евро составил 78,9925 руб.,... читать дальше
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05 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1302 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3863 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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05 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 59 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9743 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,9605 руб., максимальный - 9,994... читать дальше
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05 сентября 2018 года 19:11
Сбербанк России 5 сентября разместил 52,83% структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-21R на 582,3 млн рублей и 62,83% бондов серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-25R на 942,396 млн рублей, следует из сообщений кредитной организации.
Номинальный объем выпуска... читать дальше
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05 сентября 2018 года 19:10
Акционерное общество "Открытие Холдинг" 20 сентября проведет собрание владельцев облигаций серий 05 и 06, говорится в сообщениях кредитной организации.
Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 10... читать дальше
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05 сентября 2018 года 19:05
Минфин РФ продолжает затяжную борьбу за высокие дивиденды "Газпрома", которая до сих пор не принесла ведомству особых успехов.
Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с бюджетными проектировками на 2019-2021 гг., Минфин вновь закладывает дивидендные поступления от... читать дальше
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05 сентября 2018 года 18:59
Рынок акций РФ завершил среду в минусе.
В среду снизилась фондовая Азия (Япония просела на 0,5%, Китай - на 2%).
Минусовала Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряли 0,7-1%)
. Продолжился откат в США из-за обеспокоенности инвесторов торговыми спорами США с... читать дальше
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05 сентября 2018 года 18:50
Правление "Газпрома" приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов, сообщила компания.
Так, сварено и уложено 2010 км труб на участке газопровода "Сила Сибири" от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 93% его... читать дальше
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05 сентября 2018 года 18:43
ООО "КИТ Финанс Капитал" допустило техдефолт по выплате 8-го купона облигаций серии БО-04, не перечислив 110,271 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "осложнение финансового состояния".
"КИТ... читать дальше
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05 сентября 2018 года 18:40
Министерство финансов РФ закладывает в бюджетные проектировки поступления от дивидендов ОАО "Российские железные дороги" в 2019 году в размере 46,1 млрд руб., в 2020 г. - 64,3 млрд руб., в 2021 г. - 84,1 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подсчетами... читать дальше
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05 сентября 2018 года 18:28
Минфин ожидает, что в следующем году бюджет РФ получит от "Транснефти" в виде дивидендов 73,3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектировками ведомства на трехлетку.
Ожидаемые поступления в бюджет от трубопроводной компании в 2020 году - 84,3 млрд... читать дальше
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