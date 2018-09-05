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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 79,2507 руб.
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05 сентября 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 79,2507 руб.
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5 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,2507 руб. Минимальный курс евро составил 78,9925 руб., максимальный - 79,53 руб. К этому времени было заключено 4659 сделок. Объем торгов составил 20455,55 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,4475 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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05 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,2507 руб. Минимальный курс евро составил 78,9925 руб.,... читать дальше
.05 сентября 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,3863 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1302 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3863 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.05 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 59 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9743 руб. Минимальный курс юаня составил 9,9605 руб., максимальный - 9,994... читать дальше
.05 сентября 2018 года 19:11
Сбербанк России 5 сентября разместил 52,83% структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-21R на 582,3 млн рублей и 62,83% бондов серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-25R на 942,396 млн рублей, следует из сообщений кредитной организации. Номинальный объем выпуска... читать дальше
.05 сентября 2018 года 19:10
Акционерное общество "Открытие Холдинг" 20 сентября проведет собрание владельцев облигаций серий 05 и 06, говорится в сообщениях кредитной организации. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 10... читать дальше
.05 сентября 2018 года 19:05
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.05 сентября 2018 года 18:59
Рынок акций РФ завершил среду в минусе. В среду снизилась фондовая Азия (Япония просела на 0,5%, Китай - на 2%). Минусовала Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряли 0,7-1%) . Продолжился откат в США из-за обеспокоенности инвесторов торговыми спорами США с... читать дальше
.05 сентября 2018 года 18:50
Правление "Газпрома" приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов, сообщила компания. Так, сварено и уложено 2010 км труб на участке газопровода "Сила Сибири" от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 93% его... читать дальше
.05 сентября 2018 года 18:43
ООО "КИТ Финанс Капитал" допустило техдефолт по выплате 8-го купона облигаций серии БО-04, не перечислив 110,271 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "осложнение финансового состояния". "КИТ... читать дальше
.05 сентября 2018 года 18:40
Министерство финансов РФ закладывает в бюджетные проектировки поступления от дивидендов ОАО "Российские железные дороги" в 2019 году в размере 46,1 млрд руб., в 2020 г. - 64,3 млрд руб., в 2021 г. - 84,1 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подсчетами... читать дальше
.05 сентября 2018 года 18:28
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.05 сентября 2018 года 18:27
ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) приобрело по оферте 8 млн 920,134 тыс. облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент приобрел 89,2% бондов... читать дальше
.05 сентября 2018 года 18:16
Цены на нефть эталонных марок опускаются в среду, поскольку шторм "Гордон" в Мексиканском заливе не привел к масштабным разрушениям и начинает ослабевать. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:56 мск уменьшилась на $0,83 (1,06%) - до... читать дальше
.05 сентября 2018 года 18:10
Число американцев, испытывавших проблемы с доступом к продовольствию, в 2017 году сократилось на 2,8% по сравнению с предыдущим годом и составило около 40 млн человек, что является минимальной отметкой с 2007 года, свидетельствуют данные ежегодного отчета министерства сельского... читать дальше
.05 сентября 2018 года 18:02
Внешэкономбанк 7 сентября разместит облигации серии ПБО-001Р-К094 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-К094 пройдет 6 сентября. Ставка купона серии ПБО-001Р-К094 установлена в размере 7,14%... читать дальше
.05 сентября 2018 года 18:00
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