Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,9743 руб.

5 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 59 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9743 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,9605 руб., максимальный - 9,994 руб. Было заключено 144 сделки. Объем торгов составил 940,59 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,9889 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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