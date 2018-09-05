Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,3933 руб.

5 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3933 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,1325 руб., максимальный - 68,59 руб. Было заключено 12883 сделки. Объем торгов составил 70458,26 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,42 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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