Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,1345 руб.

5 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2383 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,1345 руб.

Минимальный курс евро составил 78,965 руб., максимальный - 79,28 руб. Было заключено 2984 сделки. Объем торгов составил 14732,31 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,1575 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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