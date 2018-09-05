Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 сентября

5 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 6 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2629,69 (+4,96) руб./грамм; на серебро - 31,19 (-0,09) руб./грамм; на платину - 1703,67 (-4,08) руб./грамм; на палладий - 2161,51 (+41,09) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,2507 руб. Минимальный курс евро составил 78,9925 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,9925 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1302 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3863 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 59 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9743 руб. Минимальный курс юаня составил 9,9605 руб., максимальный - 9,994... Минимальный курс юаня составил 9,9605 руб., максимальный - 9,994... читать дальше

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Сбербанк России 5 сентября разместил 52,83% структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-21R на 582,3 млн рублей и 62,83% бондов серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-25R на 942,396 млн рублей, следует из сообщений кредитной организации. Номинальный объем выпуска... Номинальный объем выпуска... читать дальше

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Акционерное общество "Открытие Холдинг" 20 сентября проведет собрание владельцев облигаций серий 05 и 06, говорится в сообщениях кредитной организации. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 10... Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 10... читать дальше

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Минфин РФ продолжает затяжную борьбу за высокие дивиденды "Газпрома", которая до сих пор не принесла ведомству особых успехов. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с бюджетными проектировками на 2019-2021 гг., Минфин вновь закладывает дивидендные поступления от... Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с бюджетными проектировками на 2019-2021 гг., Минфин вновь закладывает дивидендные поступления от... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил среду в минусе. В среду снизилась фондовая Азия (Япония просела на 0,5%, Китай - на 2%). В среду снизилась фондовая Азия (Япония просела на 0,5%, Китай - на 2%). Минусовала Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряли 0,7-1%) Минусовала Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряли 0,7-1%) . Продолжился откат в США из-за обеспокоенности инвесторов торговыми спорами США с... . Продолжился откат в США из-за обеспокоенности инвесторов торговыми спорами США с... читать дальше

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Правление "Газпрома" приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов, сообщила компания. Так, сварено и уложено 2010 км труб на участке газопровода "Сила Сибири" от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 93% его... Так, сварено и уложено 2010 км труб на участке газопровода "Сила Сибири" от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 93% его... читать дальше

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ООО "КИТ Финанс Капитал" допустило техдефолт по выплате 8-го купона облигаций серии БО-04, не перечислив 110,271 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "осложнение финансового состояния". В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "осложнение финансового состояния". "КИТ... "КИТ... читать дальше

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Министерство финансов РФ закладывает в бюджетные проектировки поступления от дивидендов ОАО "Российские железные дороги" в 2019 году в размере 46,1 млрд руб., в 2020 г. - 64,3 млрд руб., в 2021 г. - 84,1 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подсчетами... читать дальше

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Минфин ожидает, что в следующем году бюджет РФ получит от "Транснефти" в виде дивидендов 73,3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектировками ведомства на трехлетку. Ожидаемые поступления в бюджет от трубопроводной компании в 2020 году - 84,3 млрд... Ожидаемые поступления в бюджет от трубопроводной компании в 2020 году - 84,3 млрд... читать дальше

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ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) приобрело по оферте 8 млн 920,134 тыс. облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент приобрел 89,2% бондов... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент приобрел 89,2% бондов... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок опускаются в среду, поскольку шторм "Гордон" в Мексиканском заливе не привел к масштабным разрушениям и начинает ослабевать. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:56 мск уменьшилась на $0,83 (1,06%) - до... Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:56 мск уменьшилась на $0,83 (1,06%) - до... читать дальше

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Число американцев, испытывавших проблемы с доступом к продовольствию, в 2017 году сократилось на 2,8% по сравнению с предыдущим годом и составило около 40 млн человек, что является минимальной отметкой с 2007 года, свидетельствуют данные ежегодного отчета министерства сельского... читать дальше

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Внешэкономбанк 7 сентября разместит облигации серии ПБО-001Р-К094 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-К094 пройдет 6 сентября. Ставка купона серии ПБО-001Р-К094 установлена в размере 7,14%... Сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-К094 пройдет 6 сентября. Ставка купона серии ПБО-001Р-К094 установлена в размере 7,14%... читать дальше

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Внешэкономбанк перенес дату технического размещения краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К093 объемом 20 млрд рублей с 6 на 13 сентября, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на облигации прошел 5 сентября. Ставка купона серии ПБО-001Р-К093... Сбор заявок на облигации прошел 5 сентября. Ставка купона серии ПБО-001Р-К093... читать дальше

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