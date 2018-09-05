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Серьезного роста расходов вследствие пенсионной реформы в ближайшие 3 года не произойдет, считает глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. "Пока рано говорить. Но на протяжении первых лет не произойдет серьезного роста расходов, основной рост будет после ближайших трёх... "Пока рано говорить. Но на протяжении первых лет не произойдет серьезного роста расходов, основной рост будет после ближайших трёх... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,72 пункта (0,116%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2333,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2341,37 (+0,21%) пункта, минимальное - 2326,93 (-0,4%)... читать дальше

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Министерство финансов РФ и ЦБ РФ отложили публичные обсуждения новой системы пенсионных накоплений - индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на фоне большого резонанса, вызванного предложениями о повышении пенсионного возраста, сообщил "Интерфаксу" источник на... читать дальше

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ООО "Диджитал инвест" установило ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 7,35% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 5-летние облигации серии БО-03 объемом 10 млрд рублей в марте 2016 года. Ставка 1-го купона определена в... Компания разместила 5-летние облигации серии БО-03 объемом 10 млрд рублей в марте 2016 года. Ставка 1-го купона определена в... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 6 августа по 5 сентября) - 67,5574 руб. за доллар, минимальное значение - 62,7541 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,63 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,93/68,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 27 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 78,35/79,97 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 48 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,56/69,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 35 коп., Cредний курс продажи...

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В июле розничные продажи в еврозоне снизились на 0,2% относительно июня, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). В годовом сравнении июльские продажи выросли на 1,1%. В годовом сравнении июльские продажи выросли на 1,1%. Аналитики в среднем ожидали снижения первого... Аналитики в среднем ожидали снижения первого... читать дальше

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В ходе торгов в среду европейские фондовые индексы падают, что аналитики по-прежнему связывают с напряженностью в сфере мировой торговли. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,9% - до 376,44 пункта. С начала текущего... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,9% - до 376,44 пункта. С начала текущего... читать дальше

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В Кремле не считают чем-то из ряда вон выходящим ситуацию с претензиями российских государственных органов в адрес Google в связи с нарушениями выборного законодательства. "Это обычная ежедневная работа - мониторить различные СМИ, информационные площадки на предмет... "Это обычная ежедневная работа - мониторить различные СМИ, информационные площадки на предмет... читать дальше

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Канада не будет подписывать пересмотренное соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (НАФТА) без уточнения способов урегулировать споры и без положений о защите культурной сферы, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. "Для канадцев немыслимо... "Для канадцев немыслимо... читать дальше

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Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, в период с 7 сентября по 4 октября составит 426,9 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период будет эквивалентен 21,3 млрд рублей, сообщило... читать дальше

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Минфин РФ в своем ежемесячном заявлении о нефтегазовых доходах и операциях по покупке/продаже валюты продублировал формулировку ЦБ РФ по вопросу о возобновлении приобретения валюты на рынке, приостановленной 23 августа до конца сентября из-за волатильности. "Банк России... "Банк России... читать дальше

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Около 100 млрд рублей потрачено на цифровизацию российских ведомств, всего потребуется около 1 трлн, необходимо повысить эффективность этого процесса, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. "Программа "Цифровая экономика" на шесть лет составит около 1 трлн... "Программа "Цифровая экономика" на шесть лет составит около 1 трлн... читать дальше

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RAEX ("Эксперт РА") присвоил Тинькофф банку рейтинг кредитоспособности на уровне "ruA", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, приемлемым для розничного банка качеством... Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, приемлемым для розничного банка качеством... читать дальше

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