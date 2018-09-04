Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,9684 руб.

4 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 322 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9684 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,9218 руб., максимальный - 9,9888 руб. Было заключено 200 сделок. Объем торгов составил 1101,83 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,9218 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.