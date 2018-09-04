Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,893 руб.

4 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,893 руб.

Минимальный курс евро составил 78,6275 руб., максимальный - 79,1875 руб. К этому времени была заключена 5371 сделка. Объем торгов составил 29166,97 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,7075 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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