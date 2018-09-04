Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,25 руб.

4 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2833 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,25 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,035 руб., максимальный - 68,4875 руб. Было заключено 10974 сделки. Объем торгов составил 59985,12 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,3475 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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