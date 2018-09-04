.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,25 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Путин смягчил пенсионную реформу
Путин предложил, чтобы женщины выходили на пенсию в 60 лет вместо 63-х, предусмотренных законопроектом. Он заявил о необходимости сохранения для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, оплате ЖКХ и проезду на транспорте
 
Строительство домов для обманутых дольщиков может быть остановлено
Строительство домов для обманутых дольщиков может быть остановлено. Обновленный закон о долевом строительстве существенно осложнил финансирование таких объектов, пишут "Ведомости". Застройщики столичного региона, которые достраивают дома для...
 
Импортным лекарствам ускорят доступ к пациентам
Препараты из стран Евросоюза, США и Японии, не прошедшие клинические испытания в России, могут допустить на отечественный фармацевтический рынок, чтобы ускорить доступ пациентов к новым лекарствам, сообщает газета "Известия". "Планы разработать...
 
Банки столкнулись с массовым вбросом фальшивок
NCR, производитель популярных банкоматов в России, на прошлой неделе предупредила банки о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5000 руб., пишут "Ведомости", ссылаясь на источники. По их сведениям, проблема затронула не все банкоматы, а только...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

04 сентября 2018 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,25 руб.

 0  
4 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2833 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,25 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,035 руб., максимальный - 68,4875 руб. Было заключено 10974 сделки. Объем торгов составил 59985,12 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,3475 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 сентября 2018 года 19:49
ВЭБ 6 сентября разместит выпуск облигаций ПБО-001Р-К093 объемом 20 млрд рублей
Внешэкономбанк 6 сентября разместит облигации серии ПБО-001Р-К093, объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.

Сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-К093 пройдет 5 сентября.

Ставка купона серии ПБО-001Р-К093 установлена в размере...    читать дальше
.
04 сентября 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 4 сентября снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,7 пункта (0,413%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2336,38 пункта.

После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По...    читать дальше
.
04 сентября 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 сентября снизилась на 0,03% и составила 40136,223 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 40136,223 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 12,048 млрд руб., или на...
.
04 сентября 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,9684 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 322 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9684 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,9218 руб., максимальный - 9,9888...    читать дальше
.
04 сентября 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,893 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,893 руб.

Минимальный курс евро составил 78,6275 руб.,...    читать дальше
.
04 сентября 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,2637 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3331 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,2637 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
04 сентября 2018 года 18:59
Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, индекс РТС - на 0,3%
Рынок акций РФ, начавший торги в плюсе, завершил вторник в минусе.

Европейские фондовые индексы снижались в ходе торгов.

Фондовые индексы АТР в основном завершили день на понижательном тренде.

Котировки фьючерсов на индексы США плюсовали с утра,...    читать дальше
.
04 сентября 2018 года 18:50
В августе объем сделок с драгметаллами на "МосБирже" сократился на 33%, с начала года - на 16%
В августе суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" составил 12,16 млрд руб., следует из материалов биржи.

По сравнению с августом 2017 года показатель сократился на 33%.

В натуральном выражении оборот в августе 2018 года составил 4,8...    читать дальше
.
04 сентября 2018 года 18:42
Сентябрьский экспорт российского зерна может снизиться до 5 млн тонн - эксперт
В сентябре экспорт зерна из РФ может снизиться до 5 млн тонн с 5,3 млн тонн в августе, прогнозируют эксперты аналитического центра АО "Русагротранс".

Сентябрьский показатель будет близок к значению сентября прошлого года - 4,93 млн тонн, заявил "Интерфаксу" руководитель...    читать дальше
.
04 сентября 2018 года 18:34
Природный газ в Лондоне подорожал до 7-летнего максимума
Во вторник цены на природный газ с поставкой в зимние месяцы 2018-2019гг. поднимались на торгах в Лондоне до максимума за 7 лет - 76,45 пенса за терм ($346 за тысячу кубометров) на новостях о том, что выработка британских АЭС в течение отопительного сезона будет меньше обычного....    читать дальше
.
04 сентября 2018 года 18:26
Фингарантий "Натали Турс" не хватит для выплат компенсаций всем пострадавшим
Большинство клиентов "Натали Турс" получат лишь небольшую часть стоимости аннулированных туров, поскольку финансовых гарантий туроператора не хватит для выплат компенсаций всем пострадавшим, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ)...    читать дальше
.
04 сентября 2018 года 18:18
Россия в августе побила исторический рекорд по месячному экспорту пшеницы - эксперт
Россия в августе побила рекорд этого месяца по экспорту зерна и поставила исторический рекорд по месячному экспорту пшеницы.

В августе экспорт зерна составил 5,33 млн тонн без учета зернобобовых культур, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир...    читать дальше
.
04 сентября 2018 года 18:10
ФТС на 30% увеличила перечисления в бюджет в январе-августе
За 8 месяцев этого года Федеральная таможенная служба (ФТС) России перечислила в бюджет 3 трлн 700,7 млрд руб. - на 30,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов ФТС.

За январь-август 2017 года в бюджет РФ было перечислено 2 трлн 845,8...    читать дальше
.
04 сентября 2018 года 18:07
ВЭБ второй раз перенес дату техразмещения бондов ПБО-001Р-К090 - с 5 сентября на 12 сентября
Внешэкономбанк перенес дату технического размещения краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К090 объемом 20 млрд рублей с 5 на 12 сентября, говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее банк сообщил о переносе даты техразмещения этого выпуска с 29 августа на 5...    читать дальше
.
04 сентября 2018 года 18:02
Минпромторг просит выделить из бюджета 22 млрд руб. на льготный автолизинг в 2019-2021 гг.
Минпромторг РФ просит выделить средства из федерального бюджета на финансирование программы льготного лизинга коммерческих автомобилей для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей в 2019-2021 гг. в размере 21,77 млрд руб.

Соответствующее письмо...    читать дальше
.
04 сентября 2018 года 17:53
До конца этого года вероятность повышения ЦБР ключевой ставки крайне низкая - "Альфа-банк"
Центробанк РФ на заседании 14 сентября, скорее всего, ужесточит риторику своих комментариев, но повышать ключевую ставку не будет, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка по РФ Наталии Орловой и аналитика Валерии Волгаревой.

"Мы считаем, что ЦБ постарается...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.