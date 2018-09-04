ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 сентября в размере 68,2737 руб.

4 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 68,2737 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,94 коп.

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Внешэкономбанк 6 сентября разместит облигации серии ПБО-001Р-К093, объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-К093 пройдет 5 сентября. Сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-К093 пройдет 5 сентября. Ставка купона серии ПБО-001Р-К093 установлена в размере... Ставка купона серии ПБО-001Р-К093 установлена в размере... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,7 пункта (0,413%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2336,38 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 40136,223 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 12,048 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 322 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9684 руб. Минимальный курс юаня составил 9,9218 руб., максимальный - 9,9888... Минимальный курс юаня составил 9,9218 руб., максимальный - 9,9888... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,893 руб. Минимальный курс евро составил 78,6275 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,6275 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3331 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,2637 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги в плюсе, завершил вторник в минусе. Европейские фондовые индексы снижались в ходе торгов. Европейские фондовые индексы снижались в ходе торгов. Фондовые индексы АТР в основном завершили день на понижательном тренде. Фондовые индексы АТР в основном завершили день на понижательном тренде. Котировки фьючерсов на индексы США плюсовали с утра,... Котировки фьючерсов на индексы США плюсовали с утра,... читать дальше

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В августе суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" составил 12,16 млрд руб., следует из материалов биржи. По сравнению с августом 2017 года показатель сократился на 33%. По сравнению с августом 2017 года показатель сократился на 33%. В натуральном выражении оборот в августе 2018 года составил 4,8... В натуральном выражении оборот в августе 2018 года составил 4,8... читать дальше

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В сентябре экспорт зерна из РФ может снизиться до 5 млн тонн с 5,3 млн тонн в августе, прогнозируют эксперты аналитического центра АО "Русагротранс". Сентябрьский показатель будет близок к значению сентября прошлого года - 4,93 млн тонн, заявил "Интерфаксу" руководитель... Сентябрьский показатель будет близок к значению сентября прошлого года - 4,93 млн тонн, заявил "Интерфаксу" руководитель... читать дальше

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Во вторник цены на природный газ с поставкой в зимние месяцы 2018-2019гг. поднимались на торгах в Лондоне до максимума за 7 лет - 76,45 пенса за терм ($346 за тысячу кубометров) на новостях о том, что выработка британских АЭС в течение отопительного сезона будет меньше обычного.... читать дальше

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Большинство клиентов "Натали Турс" получат лишь небольшую часть стоимости аннулированных туров, поскольку финансовых гарантий туроператора не хватит для выплат компенсаций всем пострадавшим, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ)... читать дальше

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Россия в августе побила рекорд этого месяца по экспорту зерна и поставила исторический рекорд по месячному экспорту пшеницы. В августе экспорт зерна составил 5,33 млн тонн без учета зернобобовых культур, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир... В августе экспорт зерна составил 5,33 млн тонн без учета зернобобовых культур, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир... читать дальше

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За 8 месяцев этого года Федеральная таможенная служба (ФТС) России перечислила в бюджет 3 трлн 700,7 млрд руб. - на 30,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов ФТС. За январь-август 2017 года в бюджет РФ было перечислено 2 трлн 845,8... За январь-август 2017 года в бюджет РФ было перечислено 2 трлн 845,8... читать дальше

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Внешэкономбанк перенес дату технического размещения краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К090 объемом 20 млрд рублей с 5 на 12 сентября, говорится в сообщении кредитной организации. Ранее банк сообщил о переносе даты техразмещения этого выпуска с 29 августа на 5... Ранее банк сообщил о переносе даты техразмещения этого выпуска с 29 августа на 5... читать дальше

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Минпромторг РФ просит выделить средства из федерального бюджета на финансирование программы льготного лизинга коммерческих автомобилей для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей в 2019-2021 гг. в размере 21,77 млрд руб. Соответствующее письмо... Соответствующее письмо... читать дальше

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Центробанк РФ на заседании 14 сентября, скорее всего, ужесточит риторику своих комментариев, но повышать ключевую ставку не будет, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка по РФ Наталии Орловой и аналитика Валерии Волгаревой. "Мы считаем, что ЦБ постарается... "Мы считаем, что ЦБ постарается... читать дальше

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