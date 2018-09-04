Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 493,3 млрд руб.

4 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 493,3 млрд руб.

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Минсельхоз РФ рассматривает несколько вариантов развития системы агрострахования, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в Новосибирске во вторник на совещании, посвященном уборке урожая в регионах Сибирского федерального округа. "Нам поручение дал... "Нам поручение дал... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, повысился на 52,94 коп. и составил 68,2737... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 68,2737 руб. По... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-28 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9808% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01%... читать дальше

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На реализацию мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства в 2019 году Минсельхозу доведены предельные объемы финансирования в размере 242,6 млрд рублей против 238,7 млрд рублей в этом году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Однако в Минсельхозе считают... читать дальше

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"Ингосстрах" обязан удовлетворить требования туристов "Натали Турс" о выплате возмещения за аннулированные туры в течение 30 дней после их получения, при этом средства будут выплачиваться пропорционально, сообщает пресс-служба Ростуризма. "СПАО "Ингосстрах" обязано... "СПАО "Ингосстрах" обязано... читать дальше

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Коллегия Евразийской экономической комиссии 25 сентября намерена рассмотреть вопрос о получении Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) статуса наблюдателя в органах Всемирной торговой организации, сообщили "Интерфаксу" источники в финансово-экономическом блоке... читать дальше

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Сбербанк России не вводил в своих банкоматах массовых ограничений на прием наличных, сообщила пресс-служба банка журналистам. "Никаких массовых ограничений на прием наличных банк не вводил. Сбербанк постоянно работает над повышением защищенности своей сети банкоматов.... "Никаких массовых ограничений на прием наличных банк не вводил. Сбербанк постоянно работает над повышением защищенности своей сети банкоматов.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 710 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9758 руб. Минимальный курс юаня составил 9,9612 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,9612 руб., максимальный -... читать дальше

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Societe Generale SA (SocGen), третий по размеру капитализации банк Франции, оценивает размер штрафа американским регуляторам в связи с ведением дел в странах, против которых действуют санкции США, в 1,2 млрд евро. Ранее банк уже зарезервировал на штрафы 1,43 млрд евро,... Ранее банк уже зарезервировал на штрафы 1,43 млрд евро,... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3622 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 68,2928... читать дальше

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"Ингосстрах" начал принимать заявления от пострадавших клиентов туроператора "Натали Турс", сообщает пресс-служба страховщика. "В связи с публичным заявлением страхователя ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО Туроператор "Натали Турс", ООО "Центр... "В связи с публичным заявлением страхователя ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО Туроператор "Натали Турс", ООО "Центр... читать дальше

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Темпы экономического роста в 2018-2019 годах, согласно оценке Национального банка Казахстана, составят 3,5% и 2,6%, соответственно (3,5% и 2,7% - предыдущий прогноз), сообщила пресс-служба центробанка. "Предпосылки по росту ВВП в 2018 году не претерпели существенных... "Предпосылки по росту ВВП в 2018 году не претерпели существенных... читать дальше

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Ставки по потребительским кредитам могут вырасти, если Центробанк введет для банков ограничения на выдачу таких займов, рассказал в интервью "Российской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Для снижения рисков разрастания кредитного... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,28 пункта (0,353%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2354,36 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,11 пункта (0,102%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,11 пункта (0,102%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 68,3152 руб. По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос на 19,52 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос на 19,52 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... читать дальше

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