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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 78,6376 руб.
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NCR, производитель популярных банкоматов в России, на прошлой неделе предупредила банки о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5000 руб., пишут "Ведомости", ссылаясь на источники. По их сведениям, проблема затронула не все банкоматы, а только...
 
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04 сентября 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 78,6376 руб.

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4 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 сентября, составляет 78,6376 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 85,90 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
04 сентября 2018 года 11:53
Минсельхоз пересматривает механизмы агрострахования
Минсельхоз РФ рассматривает несколько вариантов развития системы агрострахования, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в Новосибирске во вторник на совещании, посвященном уборке урожая в регионах Сибирского федерального округа.

"Нам поручение дал...    читать дальше
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04 сентября 2018 года 11:45
Доллар вырос на 53 копейки
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, повысился на 52,94 коп. и составил 68,2737...    читать дальше
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04 сентября 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 4 сентября составил 68,2737 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 68,2737 руб. По...    читать дальше
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04 сентября 2018 года 11:44
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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-28 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9808% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01%...    читать дальше
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04 сентября 2018 года 11:36
Минсельхоз считает недостаточной господдержку АПК
На реализацию мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства в 2019 году Минсельхозу доведены предельные объемы финансирования в размере 242,6 млрд рублей против 238,7 млрд рублей в этом году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Однако в Минсельхозе считают...    читать дальше
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04 сентября 2018 года 11:25
Ростуризм: требования клиентов "Натали Турс" должны быть удовлетворены "Ингосстрахом" в течение месяца
"Ингосстрах" обязан удовлетворить требования туристов "Натали Турс" о выплате возмещения за аннулированные туры в течение 30 дней после их получения, при этом средства будут выплачиваться пропорционально, сообщает пресс-служба Ростуризма.

"СПАО "Ингосстрах" обязано...    читать дальше
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04 сентября 2018 года 11:17
ЕАЭС может получить статус наблюдателя в органах ВТО
Коллегия Евразийской экономической комиссии 25 сентября намерена рассмотреть вопрос о получении Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) статуса наблюдателя в органах Всемирной торговой организации, сообщили "Интерфаксу" источники в финансово-экономическом блоке...    читать дальше
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04 сентября 2018 года 11:08
Сбербанк не вводил ограничений на прием наличных в банкоматах
Сбербанк России не вводил в своих банкоматах массовых ограничений на прием наличных, сообщила пресс-служба банка журналистам.

"Никаких массовых ограничений на прием наличных банк не вводил. Сбербанк постоянно работает над повышением защищенности своей сети банкоматов....    читать дальше
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04 сентября 2018 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,9758 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 710 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9758 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,9612 руб., максимальный -...    читать дальше
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04 сентября 2018 года 10:51
Societe Generale за нарушения американских санкций заплатит 1,2 млрд евро
Societe Generale SA (SocGen), третий по размеру капитализации банк Франции, оценивает размер штрафа американским регуляторам в связи с ведением дел в странах, против которых действуют санкции США, в 1,2 млрд евро.

Ранее банк уже зарезервировал на штрафы 1,43 млрд евро,...    читать дальше
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04 сентября 2018 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США повысился до 68,2928 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3622 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 68,2928...    читать дальше
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04 сентября 2018 года 10:43
"Ингосстрах" начал принимать заявления от пострадавших клиентов "Натали Турс"
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"В связи с публичным заявлением страхователя ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО Туроператор "Натали Турс", ООО "Центр...    читать дальше
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04 сентября 2018 года 10:35
Нацбанк Казахстана снизил прогноз ВВП на 2019 г.
Темпы экономического роста в 2018-2019 годах, согласно оценке Национального банка Казахстана, составят 3,5% и 2,6%, соответственно (3,5% и 2,7% - предыдущий прогноз), сообщила пресс-служба центробанка.

"Предпосылки по росту ВВП в 2018 году не претерпели существенных...    читать дальше
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04 сентября 2018 года 10:27
В России могут ввести ограничения на выдачу потребкредитов
Ставки по потребительским кредитам могут вырасти, если Центробанк введет для банков ограничения на выдачу таких займов, рассказал в интервью "Российской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Для снижения рисков разрастания кредитного...    читать дальше
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04 сентября 2018 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 4 сентября растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,28 пункта (0,353%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2354,36 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,11 пункта (0,102%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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04 сентября 2018 года 10:20
Доллар дорожает в начале торгов на "МосБирже"
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 68,3152 руб.

По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос на 19,52 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...    читать дальше
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