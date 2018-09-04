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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 67,7443 руб.
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04 сентября 2018 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 67,7443 руб.
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4 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 сентября, составляет 67,7443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,04 коп.
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04 сентября 2018 года 11:53
Минсельхоз РФ рассматривает несколько вариантов развития системы агрострахования, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в Новосибирске во вторник на совещании, посвященном уборке урожая в регионах Сибирского федерального округа. "Нам поручение дал... читать дальше
.04 сентября 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, повысился на 52,94 коп. и составил 68,2737... читать дальше
.04 сентября 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 4 сентября составил 68,2737 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 68,2737 руб. По... читать дальше
.04 сентября 2018 года 11:44
ВТБ разместит 4 сентября однодневные бонды серии КС-3-28 на 75 млрд руб. по цене 99,9808% от номинала
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-28 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9808% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01%... читать дальше
.04 сентября 2018 года 11:36
На реализацию мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства в 2019 году Минсельхозу доведены предельные объемы финансирования в размере 242,6 млрд рублей против 238,7 млрд рублей в этом году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Однако в Минсельхозе считают... читать дальше
.04 сентября 2018 года 11:25
Ростуризм: требования клиентов "Натали Турс" должны быть удовлетворены "Ингосстрахом" в течение месяца
"Ингосстрах" обязан удовлетворить требования туристов "Натали Турс" о выплате возмещения за аннулированные туры в течение 30 дней после их получения, при этом средства будут выплачиваться пропорционально, сообщает пресс-служба Ростуризма. "СПАО "Ингосстрах" обязано... читать дальше
.04 сентября 2018 года 11:17
Коллегия Евразийской экономической комиссии 25 сентября намерена рассмотреть вопрос о получении Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) статуса наблюдателя в органах Всемирной торговой организации, сообщили "Интерфаксу" источники в финансово-экономическом блоке... читать дальше
.04 сентября 2018 года 11:08
Сбербанк России не вводил в своих банкоматах массовых ограничений на прием наличных, сообщила пресс-служба банка журналистам. "Никаких массовых ограничений на прием наличных банк не вводил. Сбербанк постоянно работает над повышением защищенности своей сети банкоматов.... читать дальше
.04 сентября 2018 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 710 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9758 руб. Минимальный курс юаня составил 9,9612 руб., максимальный -... читать дальше
.04 сентября 2018 года 10:51
Societe Generale SA (SocGen), третий по размеру капитализации банк Франции, оценивает размер штрафа американским регуляторам в связи с ведением дел в странах, против которых действуют санкции США, в 1,2 млрд евро. Ранее банк уже зарезервировал на штрафы 1,43 млрд евро,... читать дальше
.04 сентября 2018 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3622 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 68,2928... читать дальше
.04 сентября 2018 года 10:43
"Ингосстрах" начал принимать заявления от пострадавших клиентов туроператора "Натали Турс", сообщает пресс-служба страховщика. "В связи с публичным заявлением страхователя ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО Туроператор "Натали Турс", ООО "Центр... читать дальше
.04 сентября 2018 года 10:35
Темпы экономического роста в 2018-2019 годах, согласно оценке Национального банка Казахстана, составят 3,5% и 2,6%, соответственно (3,5% и 2,7% - предыдущий прогноз), сообщила пресс-служба центробанка. "Предпосылки по росту ВВП в 2018 году не претерпели существенных... читать дальше
.04 сентября 2018 года 10:27
Ставки по потребительским кредитам могут вырасти, если Центробанк введет для банков ограничения на выдачу таких займов, рассказал в интервью "Российской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Для снижения рисков разрастания кредитного... читать дальше
.04 сентября 2018 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,28 пункта (0,353%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2354,36 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,11 пункта (0,102%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.04 сентября 2018 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 68,3152 руб. По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос на 19,52 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... читать дальше
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