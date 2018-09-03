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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,9271 руб.
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03 сентября 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,9271 руб.
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3 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1095 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,9271 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,6425 руб., максимальный - 68,18 руб. К этому времени было заключено 21750 сделок. Объем торгов составил 142268,58 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,15 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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03 сентября 2018 года 19:45
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.03 сентября 2018 года 19:30
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.03 сентября 2018 года 19:15
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.03 сентября 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,9271 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1095 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,9271 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.03 сентября 2018 года 19:15
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Размер трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ в 2019 году составит 3 трлн 331,3 млрд рублей, в 2020 году - 3 трлн 436,1 млрд рублей, в 2021 году - 3 трлн 332 млрд рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета ПФР на 2019 год и плановый период... читать дальше
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Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в реальный сектор экономики Армении в январе-июне 2018 года увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 39,19 млрд драмов, сообщает Национальный статистический комитет республики. По данным... читать дальше
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило отзыв на законопроект о создании в России единой информационной системы проверки сведений об абонентах для противодействия мошенничеству на финансовом рынке. Как говорится в документе, с которым... читать дальше
.03 сентября 2018 года 18:29
Аргентина введет дополнительный налог для экспортеров, чтобы увеличить доходы бюджета и вывести его на бездефицитный уровень на год раньше, чем планировалось, - в 2019 году, заявил аргентинский президент Маурисио Макри, выступая на местном телевидении в понедельник. В... читать дальше
.03 сентября 2018 года 18:16
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Внешэкономбанк 3 сентября завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К091 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 19,07% выпуска на сумму 3,814 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 29 августа,... читать дальше
.03 сентября 2018 года 17:54
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