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03 сентября 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,7114 руб.
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3 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,7114 руб. Минимальный курс евро составил 78,4175 руб., максимальный - 79,0725 руб. Было заключено 3646 сделок. Объем торгов составил 19902,81 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,01 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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