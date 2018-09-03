Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 244 млрд руб.

3 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 244 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,23 пункта (0,01%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2346,08 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 40148,271 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 192,582 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 63 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9362 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8981 руб., максимальный - 9,981... Минимальный курс юаня составил 9,8981 руб., максимальный - 9,981... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1095 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,9271 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1733 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,8391 руб. Минимальный курс евро составил 78,3725 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,3725 руб.,... читать дальше

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Акционерное общество "Открытие Холдинг" 18 сентября проведет собрание владельцев облигаций выпуска БО-02, говорится в сообщении кредитной организации. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 6... Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 6... читать дальше

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Рынок акций РФ заверил торги в понедельник снижением индекса РТС и на фоне подросшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в отсутствие игроков из США. Индекс МосБиржи практически не изменился по сравнению с закрытием пятницы. Сегодня в Азии... Сегодня в Азии... читать дальше

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Размер трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ в 2019 году составит 3 трлн 331,3 млрд рублей, в 2020 году - 3 трлн 436,1 млрд рублей, в 2021 году - 3 трлн 332 млрд рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета ПФР на 2019 год и плановый период... читать дальше

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Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в реальный сектор экономики Армении в январе-июне 2018 года увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 39,19 млрд драмов, сообщает Национальный статистический комитет республики. По данным... По данным... читать дальше

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило отзыв на законопроект о создании в России единой информационной системы проверки сведений об абонентах для противодействия мошенничеству на финансовом рынке. Как говорится в документе, с которым... читать дальше

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Аргентина введет дополнительный налог для экспортеров, чтобы увеличить доходы бюджета и вывести его на бездефицитный уровень на год раньше, чем планировалось, - в 2019 году, заявил аргентинский президент Маурисио Макри, выступая на местном телевидении в понедельник. В... В... читать дальше

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Российские нефтяные компании в январе-августе 2018 года поставили в Белоруссию 11,96 млн тонн нефти, что на 1,3% меньше (год к году). Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Транзит российской нефти через Беларусь в январе-августе 2018 года составил... Транзит российской нефти через Беларусь в январе-августе 2018 года составил... читать дальше

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Внешэкономбанк перенес дату сбора заявок на краткосрочные облигаций серии ПБО-001Р-К090 объемом 20 млрд рублей с 28 августа на 4 сентября, говорится в сообщении кредитной организации. Как сообщалось, эмитент ранее перенес дату техразмещения с 29 августа на 5... Как сообщалось, эмитент ранее перенес дату техразмещения с 29 августа на 5... читать дальше

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На национальный проект "Здравоохранение" выделяется огромная сумма - более 1 трлн 300 млрд рублей на 6 лет, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в понедельник по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам,... читать дальше

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Внешэкономбанк 3 сентября завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К091 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 19,07% выпуска на сумму 3,814 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 29 августа,... Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 29 августа,... читать дальше

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Россия в первом полугодии 2018 года экспортировала 229,7 тыс. тонн сахара, что на 1,4% меньше в годовом сравнении (232,9 тыс. тонн), сообщается в материалах Минсельхоза со ссылкой на данные ФТС. Основными странами-импортерами российского сахара были Узбекистан,... Основными странами-импортерами российского сахара были Узбекистан,... читать дальше

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