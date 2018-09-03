ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 68,0447 руб.

3 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 68,0447 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,74 коп.

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Во втором квартале 2018 года сербская экономика увеличилась на 4,8% относительно второго квартала прошлого года, пишет газета Danas со ссылкой на государственное статистическое агентство Сербии. В первом квартале рост ВВП составлял 3,1%. Относительно предыдущих трех... Относительно предыдущих трех... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не пойдет на компромисс с ЕС в вопросах выхода из союза в ущерб британским интересам. "Меня не заставят пойти на компромиссы по соглашению в Чекерсе, которые не отвечают нашим национальным интересам", - говорится в статье,... читать дальше

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В России выросло поколение, считающее жизнь в кредит нормой. Согласно статистике Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за семь месяцев текущего года было выдано 22 млн новых кредитов общим объемом 4,42 трлн руб. То есть речь идет о настоящем кредитном буме, причем темпы... Согласно статистике Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за семь месяцев текущего года было выдано 22 млн новых кредитов общим объемом 4,42 трлн руб. То есть речь идет о настоящем кредитном буме, причем темпы... читать дальше

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Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-августе 2018 года составил 156,266 млн тонн (4,714 млн баррелей в сутки), что на 2,8% ниже аналогичного показателя 2017 года. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". В августе из РФ в... В августе из РФ в... читать дальше

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Объем добычи газа в РФ в январе-августе 2018 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составил 473,785 млрд куб. м. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". В августе в России было произведено 54,621 млрд куб. м газа (рост на 0,4%... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил своего вьетнамского коллегу Нгуена Суана Фуку с национальным праздником - Днем независимости, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства. "Россию и Вьетнам связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства,... читать дальше

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С сентября более пяти автоконцернов повышают цены на новые автомобили. В среднем рост незначительный: от 1% до 5%, пишут "Ведомости" Автоконцерны не стали резко повышать цены по двум причинам, рассуждает аналитик "ВТБ капитала" Владимир Беспалов. Во-первых, многие... Автоконцерны не стали резко повышать цены по двум причинам, рассуждает аналитик "ВТБ капитала" Владимир Беспалов. Во-первых, многие... читать дальше

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Компания "СИБУР холдинг" планирует запустить в 2019 году новое производство, ориентированное на азиатский рынок, сообщил председатель правления Дмитрий Конов президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства встретил Д.Конова во время посещения нового инновационного научного... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп не считает, что существует политическая необходимость того, чтобы Канада оставалась в новой сделке североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). "Если мы не сможем достичь справедливой для США сделки...Канада будет исключена", - написал Д.Трамп... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин считает, что специалисты высокотехнологичных профессий будут наиболее востребованы в будущем, хотя это не означает, что необходимость в юристах и экономистах отпадет. В ходе общения с победителями международных олимпиад 2017-2018 гг. в образовательном... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 79,4966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,99 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 68,0447 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,74 коп.

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Российское ПАО "НК "Роснефть" с декабря 2018 года начнет поставки сырой нефти на турецкий НПЗ STAR, принадлежащий компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), говорится в сообщении пресс-службы SOCAR. Как сообщалось, подписание контракта между SOCAR и "Роснефть" о... читать дальше

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Минсельхоз РФ поддержал идею выведения субсидии на агрострахование из состава единой государственной субсидии в сельском хозяйстве, но сделать это технически возможно с 2020 года с учетом особенностей бюджетного процесса, сообщил "Интерфаксу" президент Национального союза... читать дальше

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В ходе работы на переговорах по Brexit в пятницу шла речь о нерешенных еще вопросах соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил координатор со стороны ЕС Мишель Барнье. Эти вопросы, по его словам, являются "предварительным условием для любого будущего... читать дальше

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Количество посетителей национального парка "Русская Арктика" (Архангельская область) в этом туристическом сезоне, как и в прошлом году, превысило тысячу человек, сообщает пресс-служба заказника. "Традиционно посетителям было предложено совершить высадки и круизы в наиболее... читать дальше

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