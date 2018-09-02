ЦБ РФ установил курс евро с 1 сентября в размере 79,4966 руб.

2 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 79,4966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,99 коп.

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Президент РФ Владимир Путин считает, что специалисты высокотехнологичных профессий будут наиболее востребованы в будущем, хотя это не означает, что необходимость в юристах и экономистах отпадет. В ходе общения с победителями международных олимпиад 2017-2018 гг. в образовательном... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 79,4966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,99 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 68,0447 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,74 коп.

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Российское ПАО "НК "Роснефть" с декабря 2018 года начнет поставки сырой нефти на турецкий НПЗ STAR, принадлежащий компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), говорится в сообщении пресс-службы SOCAR. Как сообщалось, подписание контракта между SOCAR и "Роснефть" о... читать дальше

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Минсельхоз РФ поддержал идею выведения субсидии на агрострахование из состава единой государственной субсидии в сельском хозяйстве, но сделать это технически возможно с 2020 года с учетом особенностей бюджетного процесса, сообщил "Интерфаксу" президент Национального союза... читать дальше

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В ходе работы на переговорах по Brexit в пятницу шла речь о нерешенных еще вопросах соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил координатор со стороны ЕС Мишель Барнье. Эти вопросы, по его словам, являются "предварительным условием для любого будущего... читать дальше

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Количество посетителей национального парка "Русская Арктика" (Архангельская область) в этом туристическом сезоне, как и в прошлом году, превысило тысячу человек, сообщает пресс-служба заказника. "Традиционно посетителям было предложено совершить высадки и круизы в наиболее... читать дальше

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С 1 сентября 2018 года детские сады смогут использовать образовательную программу "Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности". Программа разработана совместно Банком России и Минобрнауки России, говорится в сообщении ЦБ... читать дальше

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ВТБ и Почта банк отменили комиссию за осуществление денежных переводов между своими клиентами. Отправить средства можно как на счета физических, так и юридических лиц, говорится в сообщении ВТБ. Услуга доступна клиентам обоих банков во всех дистанционных каналах обслуживания....

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По данным статистики фотостока Dreamstime, Москва заняла второе место в рейтинге самых фотографируемых городов мира, лидером стал Нью-Йорк, сообщает портал Travel pulse. Согласно данным фотостока, 356,7 тыс. фотографий были загружены с изображением Нью-Йорка. Более 330 тыс.... читать дальше

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Американский автопроизводитель Ford Motor Co. отказался от намерения поставлять автомобили модели Focus в США из Китая со следующего года в связи с тем, что этот план стал нецелесообразным после введения Штатами в июле 2018 года 25-процентных пошлин на импортируемые из КНР... читать дальше

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Вклад повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в инфляцию в России в 2019 году составит от 0,6 процентного пункта (п.п.) до более 1,5 п.п., говорится в докладе ЦБ РФ. "Анализ всего набора факторов дает достаточно широкий интервал оценки влияния повышения ставки НДС... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Petropavlovsk до "CCC" с "B-", говорится в пресс-релизе Fitch. Приоритетный необеспеченный рейтинг также понижен до "CCC" с "B-". Кроме того, Fitch понизило до "CCC" с... Кроме того, Fitch понизило до "CCC" с... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 79,4966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,99 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 68,0447 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,74 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,93 пункта (0,641%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2345,85 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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