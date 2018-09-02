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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 сентября в размере 68,0447 руб.
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Ускорить темпы роста инвестиций и увеличить их до 25% ВВП президент Владимир Путин поручил в марте. По оценкам Минфина, нужны дополнительные инвестиции в основной капитал до 21 трлн руб., рассказал "Ведомостям" замминистра финансов Андрей Иванов, из...
 
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02 сентября 2018 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 сентября в размере 68,0447 руб.

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2 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 68,0447 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,74 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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02 сентября 2018 года 09:02
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 79,4966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,99 коп.
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02 сентября 2018 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 сентября в размере 68,0447 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 68,0447 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,74 коп.
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01 сентября 2018 года 17:59
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Минсельхоз РФ поддержал идею выведения субсидии на агрострахование из состава единой государственной субсидии в сельском хозяйстве, но сделать это технически возможно с 2020 года с учетом особенностей бюджетного процесса, сообщил "Интерфаксу" президент Национального союза...    читать дальше
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В ходе работы на переговорах по Brexit в пятницу шла речь о нерешенных еще вопросах соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил координатор со стороны ЕС Мишель Барнье. Эти вопросы, по его словам, являются "предварительным условием для любого будущего...    читать дальше
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01 сентября 2018 года 14:45
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Количество посетителей национального парка "Русская Арктика" (Архангельская область) в этом туристическом сезоне, как и в прошлом году, превысило тысячу человек, сообщает пресс-служба заказника. "Традиционно посетителям было предложено совершить высадки и круизы в наиболее...    читать дальше
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01 сентября 2018 года 13:58
Финансоваую грамотность будут прививать с младых ногтей
С 1 сентября 2018 года детские сады смогут использовать образовательную программу "Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности". Программа разработана совместно Банком России и Минобрнауки России, говорится в сообщении ЦБ...    читать дальше
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01 сентября 2018 года 13:02
Денежные переводы между ВТБ и "Почта банком" стали бесплатными
ВТБ и Почта банк отменили комиссию за осуществление денежных переводов между своими клиентами. Отправить средства можно как на счета физических, так и юридических лиц, говорится в сообщении ВТБ. Услуга доступна клиентам обоих банков во всех дистанционных каналах обслуживания....
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01 сентября 2018 года 12:15
Нью-Йорк и Москва самые фотографируемые городов мира
По данным статистики фотостока Dreamstime, Москва заняла второе место в рейтинге самых фотографируемых городов мира, лидером стал Нью-Йорк, сообщает портал Travel pulse. Согласно данным фотостока, 356,7 тыс. фотографий были загружены с изображением Нью-Йорка. Более 330 тыс....    читать дальше
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01 сентября 2018 года 11:25
Ford не будет поставлять автомобили Focus в США из Китая
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01 сентября 2018 года 10:39
Основное повышение цен в ответ на рост НДС будет происходить в первые месяцы 2019 года - ЦБ
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01 сентября 2018 года 09:55
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Кроме того, Fitch понизило до "CCC" с...    читать дальше
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01 сентября 2018 года 09:03
ЦБ РФ установил курс евро с 1 сентября в размере 79,4966 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 79,4966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,99 коп.
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01 сентября 2018 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 сентября в размере 68,0447 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 68,0447 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,74 коп.
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31 августа 2018 года 19:55
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 31 августа растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,93 пункта (0,641%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2345,85 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС...    читать дальше
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