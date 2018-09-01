ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 сентября в размере 68,0447 руб.

1 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 68,0447 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,74 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,93 пункта (0,641%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2345,85 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39955,689 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 233,833 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 313 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9299 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8506 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,8506 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5069 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,0443 руб. Минимальный курс евро составил 78,305 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,305 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2654 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,8323 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 31 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг "eААА(ru.sf)" старшему траншу облигаций с залоговым обеспечением, планируемых к выпуску ООО "СФО ТКБ МСП 1", говорится в сообщении АКРА. Объем планируемого выпуска... Объем планируемого выпуска... читать дальше

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Рынок акций РФ заверил торги в последний день августа ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,64-1,56% на фоне разнополярных внешних сигналов. В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов (Япония просела на 0,1%, Китай потерял 0,5%) на опасениях новых тарифов... В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов (Япония просела на 0,1%, Китай потерял 0,5%) на опасениях новых тарифов... читать дальше

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Правительство в ближайшее время внесет в Думу законопроект о самозанятых, в нем планируется зафиксировать их обязанность отчислять взносы в Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и подтвердить их гарантированное право на пенсию. "Мы... "Мы... читать дальше

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ЦБ РФ повысит прогноз по профициту счета текущих операций на 2019 год из-за повышения прогноза торгового баланса на фоне улучшения оценки экспорта. По последним прогнозам Банка России, представленным в июньском докладе о ДКП, положительное сальдо счета текущих операций... По последним прогнозам Банка России, представленным в июньском докладе о ДКП, положительное сальдо счета текущих операций... читать дальше

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Россия к 31 августа собрала 79,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с 27,6 млн га, что составляет 59,3% к посевной площади, сообщил Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные органов управления АПК в регионах. Годом ранее на ту же дату зерновые и зернобобовые были... Годом ранее на ту же дату зерновые и зернобобовые были... читать дальше

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Цены на нефть опускаются в пятницу на фоне очередных сигналов усиления напряженности в торговой сфере, однако завершают август значительным ростом. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 мск опустилась на $0,29 (0,37%) -... Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 мск опустилась на $0,29 (0,37%) -... читать дальше

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Международный валютный фонд (МВФ) "полностью поддерживает" Аргентину, заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс. В МВФ уверены, что "целеустремленность и решимость аргентинских властей помогут стране справиться с нынешними трудностями", отметил... В МВФ уверены, что "целеустремленность и решимость аргентинских властей помогут стране справиться с нынешними трудностями", отметил... читать дальше

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Британский суд 4-5 сентября проведет слушания по вопросу отмены ареста активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза Украины", который пытается взыскать с российской компании $2,6 млрд до рассмотрения апелляции "Газпрома" на решение суда о выплате этой суммы украинской стороне, сообщил... читать дальше

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Правительство РФ планирует увеличить максимальный размер пособия по безработице до 11 тыс. 280 рублей, это обойдется бюджету в 79 млрд рублей в течение ближайших шесть лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Приблизительно общий объем будет составлять на изменение... "Приблизительно общий объем будет составлять на изменение... читать дальше

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В правительстве РФ не опасаются роста безработицы в связи с повышением пенсионного возраста и программами переподготовки для граждан предпенсионного возраста, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Мы не опасаемся (роста безработицы), у нас нет таких рисков. Мы... "Мы не опасаемся (роста безработицы), у нас нет таких рисков. Мы... читать дальше

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Совместное предприятие ГК "Ростех" и альянса Renault-Nissan Alliance Rostec Auto B.V. намерено довести свою долю в капитале ПАО "АвтоВАЗ" до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, после чего возможен делистинг акций "АвтоВАЗа", сообщил в интервью "Интерфаксу"... читать дальше

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