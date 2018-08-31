Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,9299 руб.

31 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 313 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9299 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,8506 руб., максимальный - 9,9549 руб. Было заключено 202 сделки. Объем торгов составил 993,47 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,885 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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