Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,9725 руб.

31 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1084 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,9725 руб.

Минимальный курс доллара США составил 67,43 руб., максимальный - 68,1225 руб. Было заключено 14211 сделок. Объем торгов составил 94925,77 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,43 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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