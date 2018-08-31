31 августа 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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31 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 03.09 по 09.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|04.09.2018
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Июль 2018
|04.09.2018
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Август 2018
|04.09.2018
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Июль 2018
|05.09.2018
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Июль 2018
|05.09.2018
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Июль 2018
|05.09.2018
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Сентябрь 2018
|06.09.2018
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Июль 2018
|06.09.2018
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Август 2018
|06.09.2018
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 26 августа по 01 сентября
|06.09.2018
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|II квартал 2018
|06.09.2018
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Июль 2018
|06.09.2018
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 19 по 25 августа
|06.09.2018
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Август 2018
|06.09.2018
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Июль 2018
|06.09.2018
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Июль 2018
|06.09.2018
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 25 по 31 августа
|07.09.2018
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Июль 2018
|07.09.2018
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Июль 2018
|07.09.2018
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Июль 2018
|07.09.2018
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июль 2018
|07.09.2018
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Июль 2018
|07.09.2018
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Июль 2018
|07.09.2018
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|II квартал 2018
|07.09.2018
|15:30
|Безработица в Канаде
|Август 2018
|07.09.2018
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Август 2018
|07.09.2018
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Август 2018
Это автоматическое сообщение.
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31 августа 2018 года 17:46
Менеджмент "Газпрома" впервые изменил риторику о перспективах распределения прибыли в ближайшие годы. Ранее руководство "Газпрома" говорило и согласовало эту позицию с высшим руководством страны, что в связи с прохождением пиковых инвестиций в 2018 и 2019 году, он заморозит... читать дальше
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31 августа 2018 года 17:40
ЦБ РФ понизил прогноз по годовому приросту ВВП РФ в третьем квартале 2018 года до 1,3-1,7% с 1,5-2,0% с учетом фактической динамики этого показателя во втором квартале, говорится в комментарии Банка России по экономике.
ВВП РФ во втором квартале 2018 года, по... читать дальше
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31 августа 2018 года 17:34
Индекс потребительского доверия в США в августе уменьшился до 96,2 пункта с июльского уровня в 97,9 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.
Предварительные данные указывали на снижение индикатора до 95,3 пункта. Консенсус-прогноз... читать дальше
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31 августа 2018 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1084 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,9725 руб.
Минимальный курс доллара США составил 67,43 руб.,... читать дальше
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31 августа 2018 года 17:23
Правительство на совещании в пятницу у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева согласовало расходы по инициативам президента в связи со смягчением пенсионной реформы, все это финансово обеспечено законом о бюджете.
"Я приехала к вам с совещания у председателя... читать дальше
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31 августа 2018 года 17:15
В течение ближайшей недели с 03.09 по 09.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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31 августа 2018 года 17:12
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 слабо снижаются в пятницу. Инвесторы оценивают очередные сигналы возможного усиления противостояния США с их торговыми партнерами.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 МСК в пятницу... читать дальше
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31 августа 2018 года 17:07
Граждане с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве будут получать 25-процентную надбавку к пенсии, это обойдется бюджету в 117 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Эта льгота в шестилетнем тренде стоит 117 млрд рублей, применительно к 2019 году... читать дальше
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31 августа 2018 года 17:01
Правительство РФ рассчитывает, что к 2030-2031 гг. Пенсионный фонд России перестанет быть зависимым от федерального бюджета, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в пятницу.
"Мы рассчитываем, по тем прогнозам, которые у нас сейчас есть, что к 30-31... читать дальше
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31 августа 2018 года 17:00
В понедельник, 3 сентября, в Канаде, США праздник - День труда.
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Это автоматическое сообщение.
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31 августа 2018 года 16:52
Федеральные льготы по налогам на имущество и землю для лиц предпенсионного возврата в РФ за 10 лет обойдутся бюджету почти в 31,5 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы считали в десятилетнем выражении, потому что льготный период установлен на десять... читать дальше
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31 августа 2018 года 16:45
Министерство торговли США в пятницу внесло в санкционный список российский НИИ молекулярной электроники.
Эта компания фигурирует в американском "Федеральном реестре" как структура, угрожающая "национальной безопасности и внешнеполитическим интересам... читать дальше
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31 августа 2018 года 16:39
Правительство РФ, администрация президента и парламент прорабатывают вопрос о возможном введении уголовной ответственности в отношении работодателей за увольнение граждан предпенсионного возраста, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Поправки эти на данный момент... читать дальше
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31 августа 2018 года 16:37
АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 1 млн 772,271 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.
Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 35,4% выпуска. Оферта... читать дальше
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31 августа 2018 года 16:33
ООО "ОВК Финанс" (входит в группу компаний "Объединенная вагонная компания" (ОВК) определило ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 12% годовых, говорится в сообщении компании.
Размер выплаты по купону составит 59,84 рубля на одну ценную бумагу... читать дальше
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31 августа 2018 года 16:31
При подготовке федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг. в части развития российских регионов нужно в первую очередь отбирать проекты, которые важны для них именно в настоящее время, а также могут дать наибольший эффект в будущем, заявил премьер РФ... читать дальше
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