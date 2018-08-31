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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
Путин смягчил пенсионную реформу
Путин предложил, чтобы женщины выходили на пенсию в 60 лет вместо 63-х, предусмотренных законопроектом. Он заявил о необходимости сохранения для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, оплате ЖКХ и проезду на транспорте
 
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НОВОСТИ В СЕТИ
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31 августа 2018 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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31 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 03.09 по 09.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
04.09.2018 12:00 Изменение цен производителей в еврозоне Июль 2018
04.09.2018 17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Август 2018
04.09.2018 17:00 Объем расходов на строительство в США Июль 2018
05.09.2018 12:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Июль 2018
05.09.2018 15:30 Внешнеторговый баланс США Июль 2018
05.09.2018 17:00 Процентная ставка Банка Канады Сентябрь 2018
06.09.2018 09:00 Объем промышленных заказов в Германии Июль 2018
06.09.2018 15:15 Занятость в производственном секторе США Август 2018
06.09.2018 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 26 августа по 01 сентября
06.09.2018 15:30 Производительность труда и стоимость рабочий силы в США II квартал 2018
06.09.2018 15:30 Разрешения на строительство в Канаде Июль 2018
06.09.2018 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 19 по 25 августа
06.09.2018 17:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Август 2018
06.09.2018 17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Июль 2018
06.09.2018 17:00 Объем промышленных заказов в США Июль 2018
06.09.2018 18:00 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 25 по 31 августа
07.09.2018 09:00 Баланс счета текущих операций Германии Июль 2018
07.09.2018 09:00 Внешнеторговый баланс Германии Июль 2018
07.09.2018 09:00 Промышленное производство в Германии Июль 2018
07.09.2018 09:45 Внешнеторговый баланс Франции Июль 2018
07.09.2018 09:45 Промышленное производство во Франции Июль 2018
07.09.2018 11:00 Объемы розничных продаж в Италии Июль 2018
07.09.2018 12:00 Изменение ВВП еврозоны II квартал 2018
07.09.2018 15:30 Безработица в Канаде Август 2018
07.09.2018 15:30 Данные с рынка труда США Август 2018
07.09.2018 17:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Август 2018

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НОВОСТИ
31 августа 2018 года 17:46
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Менеджмент "Газпрома" впервые изменил риторику о перспективах распределения прибыли в ближайшие годы. Ранее руководство "Газпрома" говорило и согласовало эту позицию с высшим руководством страны, что в связи с прохождением пиковых инвестиций в 2018 и 2019 году, он заморозит...    читать дальше
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31 августа 2018 года 17:40
ЦБ РФ понизил прогноз по росту ВВП на 3-й квартал
ЦБ РФ понизил прогноз по годовому приросту ВВП РФ в третьем квартале 2018 года до 1,3-1,7% с 1,5-2,0% с учетом фактической динамики этого показателя во втором квартале, говорится в комментарии Банка России по экономике.

ВВП РФ во втором квартале 2018 года, по...    читать дальше
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31 августа 2018 года 17:34
Индекс потребительского доверия в США в августе уменьшился до 96,2 пункта
Индекс потребительского доверия в США в августе уменьшился до 96,2 пункта с июльского уровня в 97,9 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.

Предварительные данные указывали на снижение индикатора до 95,3 пункта. Консенсус-прогноз...    читать дальше
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31 августа 2018 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,9725 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1084 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,9725 руб.

Минимальный курс доллара США составил 67,43 руб.,...    читать дальше
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31 августа 2018 года 17:23
Пенсионные инициативы президента будут стоить бюджету дополнительно 511 млрд руб. до 2024 г. и 3,6 трлн в 2029-2035 гг.
Правительство на совещании в пятницу у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева согласовало расходы по инициативам президента в связи со смягчением пенсионной реформы, все это финансово обеспечено законом о бюджете.

"Я приехала к вам с совещания у председателя...    читать дальше
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31 августа 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 03.09 по 09.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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31 августа 2018 года 17:12
Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 слабо снижаются в пятницу. Инвесторы оценивают очередные сигналы возможного усиления противостояния США с их торговыми партнерами.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 МСК в пятницу...    читать дальше
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31 августа 2018 года 17:07
Надбавка россиянам с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве обойдется бюджету в 117 млрд руб.
Граждане с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве будут получать 25-процентную надбавку к пенсии, это обойдется бюджету в 117 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Эта льгота в шестилетнем тренде стоит 117 млрд рублей, применительно к 2019 году...    читать дальше
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31 августа 2018 года 17:01
ПФР должен стать независимым от федерального бюджета к 2030 году - Голикова
Правительство РФ рассчитывает, что к 2030-2031 гг. Пенсионный фонд России перестанет быть зависимым от федерального бюджета, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в пятницу.

"Мы рассчитываем, по тем прогнозам, которые у нас сейчас есть, что к 30-31...    читать дальше
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31 августа 2018 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 3 по 10 сентября
В понедельник, 3 сентября, в Канаде, США праздник - День труда.

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31 августа 2018 года 16:52
Льготы по налогам на имущество и землю для лиц предпенсионного возраста обойдутся бюджету в 31,4 млрд руб.
Федеральные льготы по налогам на имущество и землю для лиц предпенсионного возврата в РФ за 10 лет обойдутся бюджету почти в 31,5 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы считали в десятилетнем выражении, потому что льготный период установлен на десять...    читать дальше
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31 августа 2018 года 16:45
Российский НИИ молекулярной электроники включен в американский санкционный список
Министерство торговли США в пятницу внесло в санкционный список российский НИИ молекулярной электроники.

Эта компания фигурирует в американском "Федеральном реестре" как структура, угрожающая "национальной безопасности и внешнеполитическим интересам...    читать дальше
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31 августа 2018 года 16:39
Над поправками, вводящими уголовную ответственность за предпенсионное увольнение, идет работа
Правительство РФ, администрация президента и парламент прорабатывают вопрос о возможном введении уголовной ответственности в отношении работодателей за увольнение граждан предпенсионного возраста, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Поправки эти на данный момент...    читать дальше
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31 августа 2018 года 16:37
"ВЭБ-лизинг" приобрел по оферте 35,4% облигаций БО-06 на 1,8 млрд рублей
АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 1 млн 772,271 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 35,4% выпуска. Оферта...    читать дальше
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31 августа 2018 года 16:33
Ставка 9-го купона облигаций "ОВК Финанс" БО-01 установлена в размере 12%
ООО "ОВК Финанс" (входит в группу компаний "Объединенная вагонная компания" (ОВК) определило ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 12% годовых, говорится в сообщении компании.

Размер выплаты по купону составит 59,84 рубля на одну ценную бумагу...    читать дальше
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31 августа 2018 года 16:31
Медведев предложил при обсуждении расходов бюджета на 2019 г. отобрать критически важны для регионов проектов
При подготовке федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг. в части развития российских регионов нужно в первую очередь отбирать проекты, которые важны для них именно в настоящее время, а также могут дать наибольший эффект в будущем, заявил премьер РФ...    читать дальше
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