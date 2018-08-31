Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

31 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 03.09 по 09.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Менеджмент "Газпрома" впервые изменил риторику о перспективах распределения прибыли в ближайшие годы. Ранее руководство "Газпрома" говорило и согласовало эту позицию с высшим руководством страны, что в связи с прохождением пиковых инвестиций в 2018 и 2019 году, он заморозит... читать дальше

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ЦБ РФ понизил прогноз по годовому приросту ВВП РФ в третьем квартале 2018 года до 1,3-1,7% с 1,5-2,0% с учетом фактической динамики этого показателя во втором квартале, говорится в комментарии Банка России по экономике. ВВП РФ во втором квартале 2018 года, по... ВВП РФ во втором квартале 2018 года, по... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в августе уменьшился до 96,2 пункта с июльского уровня в 97,9 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительные данные указывали на снижение индикатора до 95,3 пункта. Консенсус-прогноз... Предварительные данные указывали на снижение индикатора до 95,3 пункта. Консенсус-прогноз... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1084 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,9725 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,43 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 67,43 руб.,... читать дальше

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Правительство на совещании в пятницу у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева согласовало расходы по инициативам президента в связи со смягчением пенсионной реформы, все это финансово обеспечено законом о бюджете. "Я приехала к вам с совещания у председателя... "Я приехала к вам с совещания у председателя... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 03.09 по 09.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 слабо снижаются в пятницу. Инвесторы оценивают очередные сигналы возможного усиления противостояния США с их торговыми партнерами. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 МСК в пятницу... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 МСК в пятницу... читать дальше

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Граждане с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве будут получать 25-процентную надбавку к пенсии, это обойдется бюджету в 117 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Эта льгота в шестилетнем тренде стоит 117 млрд рублей, применительно к 2019 году... "Эта льгота в шестилетнем тренде стоит 117 млрд рублей, применительно к 2019 году... читать дальше

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Правительство РФ рассчитывает, что к 2030-2031 гг. Пенсионный фонд России перестанет быть зависимым от федерального бюджета, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в пятницу. "Мы рассчитываем, по тем прогнозам, которые у нас сейчас есть, что к 30-31... "Мы рассчитываем, по тем прогнозам, которые у нас сейчас есть, что к 30-31... читать дальше

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В понедельник, 3 сентября, в Канаде, США праздник - День труда. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Федеральные льготы по налогам на имущество и землю для лиц предпенсионного возврата в РФ за 10 лет обойдутся бюджету почти в 31,5 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Мы считали в десятилетнем выражении, потому что льготный период установлен на десять... "Мы считали в десятилетнем выражении, потому что льготный период установлен на десять... читать дальше

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Министерство торговли США в пятницу внесло в санкционный список российский НИИ молекулярной электроники. Эта компания фигурирует в американском "Федеральном реестре" как структура, угрожающая "национальной безопасности и внешнеполитическим интересам... Эта компания фигурирует в американском "Федеральном реестре" как структура, угрожающая "национальной безопасности и внешнеполитическим интересам... читать дальше

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Правительство РФ, администрация президента и парламент прорабатывают вопрос о возможном введении уголовной ответственности в отношении работодателей за увольнение граждан предпенсионного возраста, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Поправки эти на данный момент... "Поправки эти на данный момент... читать дальше

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АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 1 млн 772,271 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 35,4% выпуска. Оферта... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 35,4% выпуска. Оферта... читать дальше

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ООО "ОВК Финанс" (входит в группу компаний "Объединенная вагонная компания" (ОВК) определило ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 12% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по купону составит 59,84 рубля на одну ценную бумагу... Размер выплаты по купону составит 59,84 рубля на одну ценную бумагу... читать дальше

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При подготовке федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг. в части развития российских регионов нужно в первую очередь отбирать проекты, которые важны для них именно в настоящее время, а также могут дать наибольший эффект в будущем, заявил премьер РФ... читать дальше

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