Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,3325 руб.

31 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3325 руб.

Минимальный курс евро составил 78,975 руб., максимальный - 79,56 руб. Было заключено 4298 сделок. Объем торгов составил 29747,24 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,09 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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