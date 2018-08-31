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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 124,4 млрд руб.
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31 августа 2018 года 09:51
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 124,4 млрд руб.
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31 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 августа по данным на начало операционного дня выросло до 124,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 119 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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