Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 124,4 млрд руб.

Банк России в пятницу приостановил действие лицензий на страхование АО "Крымский страховой альянс", следует из материалов регулятора.

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Минэкономразвития не поддержало законопроект, наделяющий Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функциями единого ликвидатора, рассказали агентству "Интерфакс" два источника в финансово-экономическом блоке правительства.

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В июле 2018 года безработица в Италии снизалась до 10,4% с 10,8% в июне, сообщает итальянское статистическое агентство Istat.

Согласно пересмотренным данным, в июне безработица составляла 10,8%, а не 10,9% как было объявлено ранее.