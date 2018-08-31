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Банк России в пятницу приостановил действие лицензий на страхование АО "Крымский страховой альянс", следует из материалов регулятора. В частности, были приостановлены лицензии на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, обязательного... В частности, были приостановлены лицензии на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, обязательного... читать дальше

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Минэкономразвития не поддержало законопроект, наделяющий Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функциями единого ликвидатора, рассказали агентству "Интерфакс" два источника в финансово-экономическом блоке правительства. Руководство АСВ в прошлом году заявило, что хочет... Руководство АСВ в прошлом году заявило, что хочет... читать дальше

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В июле 2018 года безработица в Италии снизалась до 10,4% с 10,8% в июне, сообщает итальянское статистическое агентство Istat. Согласно пересмотренным данным, в июне безработица составляла 10,8%, а не 10,9% как было объявлено ранее. Согласно пересмотренным данным, в июне безработица составляла 10,8%, а не 10,9% как было объявлено ранее. Эксперты ожидали, что... Эксперты ожидали, что... читать дальше

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Цены на жилье в Великобритании в июле 2018 года упали в среднем на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с июля 2012 года на фоне повышения процентных ставок Банка Англии, свидетельствуют данные крупнейшего ипотечного общества Великобритании Nationwide... читать дальше

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Более 20 тыс. рублей составляют расходы на подготовку одного школьника к 1 сентября, при этом половина трат приходится на покупку школьной формы, а остальная часть уходит на письменные принадлежности, взносы на школьные нужды, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В... В... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 24 августа составил 10 трлн 356,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 17 августа денежная база в России равнялась 10 трлн 450,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,9%, или на 93,8... На 17 августа денежная база в России равнялась 10 трлн 450,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,9%, или на 93,8... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9445 руб. Минимальный курс юаня составил 9,93 руб., максимальный - 9,951... Минимальный курс юаня составил 9,93 руб., максимальный - 9,951... читать дальше

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Арбитражный суд Воронежской области принял решение о признании банка "Воронеж" несостоятельным (банкротом), следует из материалов суда. "Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в документах. Заявление Банка России о признании банка "Воронеж"... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 428 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 68,0549... читать дальше

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Япония в июле 2018 года увеличила импорт нефти из России на 8,5% относительно предыдущего месяца. Объем поставок вырос до 576,34 тыс. килолитров с 531,21 тыс. килолитров в июне, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, торговли и промышленности... Объем поставок вырос до 576,34 тыс. килолитров с 531,21 тыс. килолитров в июне, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, торговли и промышленности... читать дальше

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Китайский производитель смартфонов Huawei увеличил продажи более чем на треть во втором квартале 2018 года и вышел на второе место в мире по этому показателю, обойдя Apple, сообщила исследовательская компания Gartner. Продажи Huawei подскочили в апреле-июне на 38,6% в... Продажи Huawei подскочили в апреле-июне на 38,6% в... читать дальше

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Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 23 по 29 августа 2018 года составил $30 млн против оттока $50 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,73 пункта (0,246%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2325,19 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 0,43 пункта (0,04%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 0,43 пункта (0,04%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 79 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 68,1056... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 68,1056 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 13,19 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на... По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 13,19 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп не исключил, что может рассмотреть вопрос о выходе Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО). "Если они (ВТО) не изменятся к лучшему, я выйду из ВТО", - заявил он в интервью агентству Bloomberg. "Если они (ВТО) не изменятся к лучшему, я выйду из ВТО", - заявил он в интервью агентству Bloomberg. Ранее президент... Ранее президент... читать дальше

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