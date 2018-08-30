Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,0807 руб.

30 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 392 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,0807 руб.

Минимальный курс доллара США составил 67,44 руб., максимальный - 68,27 руб. Было заключено 13220 сделок. Объем торгов составил 82042,02 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,0875 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.