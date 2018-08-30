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30 августа 2018 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,6271 руб.

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30 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2422 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6271 руб.

Минимальный курс евро составил 79,54 руб., максимальный - 79,75 руб. Было заключено 3675 сделок. Объем торгов составил 23671,22 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,55 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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