Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 августа

30 августа. FINMARKET.RU -РФ с 31 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2631,81 (-6,71) руб./грамм; на серебро - 32,1 (-0,08) руб./грамм; на платину - 1731,41 (-3,79) руб./грамм; на палладий - 2145,11 (+83,46) руб./грамм.

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,52 пункта (0,746%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2330,92 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 28225,620 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 13,692 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 50 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9613 руб. Минимальный курс юаня составил 9,92 руб., максимальный - 9,9703... Минимальный курс юаня составил 9,92 руб., максимальный - 9,9703... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 81 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,0907 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,74... Минимальный курс доллара США составил 67,74... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1476 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,551 руб. Минимальный курс евро составил 79,2 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,2 руб.,... читать дальше

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Сбербанк России 5 сентября разместит два выпуска структурных облигаций: серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-21R объемом 1 млрд рублей и серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-25R объемом 1,5 млрд рублей, следует из сообщений кредитной организации. Выпуски планируется разместить по... Выпуски планируется разместить по... читать дальше

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Ритейлер ООО "Лента" в рамках оферты приобрел 3 млн 975,928 тыс. биржевых облигаций 3-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 99,4%... Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 99,4%... читать дальше

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Рынок акций РФ заверил торги в красной зоне вслед за мировыми фондовыми площадками. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали в четверг вслед за Гонконгом и Шанхаем после четырех сессий роста подряд. В минусе торговалась Европа, также... Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали в четверг вслед за Гонконгом и Шанхаем после четырех сессий роста подряд. В минусе торговалась Европа, также... читать дальше

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Доналоговая прибыль американских компаний выросла во втором квартале 2018 года на 16,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства торговли США. Темпы роста стали рекордными с четвертого квартала 2012 года. Увеличение прибыли зафиксировано среди крупных... Увеличение прибыли зафиксировано среди крупных... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 30 августа присвоило кредитный рейтинг АО КБ "Московское ипотечное агентство" (КБ "МИА") на уровне "ВВВ+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА. Кредитный рейтинг банка, по мнению АКРА, определяется... Кредитный рейтинг банка, по мнению АКРА, определяется... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются после четырехдневного ралли, инвесторы оценивают новости крупных компаний и статданные из США. Как стало известно в четверг, темпы повышения доходов населения США в июле замедлились до 0,3% с 0,4% месяцем ранее, а рост расходов... Как стало известно в четверг, темпы повышения доходов населения США в июле замедлились до 0,3% с 0,4% месяцем ранее, а рост расходов... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций меняются незначительно на фоне локального спроса, несмотря на заметное падение облигаций других emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также относительно стабильны в цене, что в... читать дальше

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В январе–июле 2018 года банки выдали гражданам более 785 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 1,5 трлн рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Только в июле благодаря благоприятной конъюнктуре рынка ипотеки банки предоставили 122 тыс. рублевых... Только в июле благодаря благоприятной конъюнктуре рынка ипотеки банки предоставили 122 тыс. рублевых... читать дальше

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ПАО АФК "Система" выплатило правительству РФ первый транш за 2018 год в размере 3,7 млрд рублей в рамках расчетов по выкупу доли в индийском операторе Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL). Об этом сообщил в ходе телефонной конференции CFO компании Владимир... читать дальше

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Одна из ключевых задач цифрового развития РФ на ближайшие годы - подключение к интернету через российские спутники малых и отдаленных населенных пунктов страны, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. "Нужно ускорить внедрение цифровых технологий с использованием... "Нужно ускорить внедрение цифровых технологий с использованием... читать дальше

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Аргентинский центробанк повысил ключевую процентную ставку сразу на 15 процентных пунктов в условиях ослабления нацвалюты до рекордного минимума. Семидневная ставка LELIQ была поднята до 60% годовых с 45%, при этом ЦБ пообещал, что не будет вновь поднимать ставку до... читать дальше

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