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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 119 млрд руб.
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30 августа 2018 года 09:56
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 119 млрд руб.
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30 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 119 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 445 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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30 августа 2018 года 19:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,52 пункта (0,746%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2330,92 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше
.30 августа 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 августа снизилась на 0,05% и составила 28225,620 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 28225,620 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 13,692 млрд руб., или на...
.30 августа 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 50 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9613 руб. Минимальный курс юаня составил 9,92 руб., максимальный - 9,9703... читать дальше
.30 августа 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,0907 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 81 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,0907 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,74... читать дальше
.30 августа 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1476 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,551 руб. Минимальный курс евро составил 79,2 руб.,... читать дальше
.30 августа 2018 года 19:10
Сбербанк России 5 сентября разместит два выпуска структурных облигаций: серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-21R объемом 1 млрд рублей и серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-25R объемом 1,5 млрд рублей, следует из сообщений кредитной организации. Выпуски планируется разместить по... читать дальше
.30 августа 2018 года 19:04
Ритейлер ООО "Лента" в рамках оферты приобрел 3 млн 975,928 тыс. биржевых облигаций 3-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 99,4%... читать дальше
.30 августа 2018 года 18:58
Рынок акций РФ заверил торги в красной зоне вслед за мировыми фондовыми площадками. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали в четверг вслед за Гонконгом и Шанхаем после четырех сессий роста подряд. В минусе торговалась Европа, также... читать дальше
.30 августа 2018 года 18:52
Доналоговая прибыль американских компаний выросла во втором квартале 2018 года на 16,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства торговли США. Темпы роста стали рекордными с четвертого квартала 2012 года. Увеличение прибыли зафиксировано среди крупных... читать дальше
.30 августа 2018 года 18:46
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 30 августа присвоило кредитный рейтинг АО КБ "Московское ипотечное агентство" (КБ "МИА") на уровне "ВВВ+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА. Кредитный рейтинг банка, по мнению АКРА, определяется... читать дальше
.30 августа 2018 года 18:45
Американские фондовые индексы снижаются после четырехдневного ралли, инвесторы оценивают новости крупных компаний и статданные из США. Как стало известно в четверг, темпы повышения доходов населения США в июле замедлились до 0,3% с 0,4% месяцем ранее, а рост расходов... читать дальше
.30 августа 2018 года 18:41
Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций меняются незначительно на фоне локального спроса, несмотря на заметное падение облигаций других emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также относительно стабильны в цене, что в... читать дальше
.30 августа 2018 года 18:37
В январе–июле 2018 года банки выдали гражданам более 785 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 1,5 трлн рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Только в июле благодаря благоприятной конъюнктуре рынка ипотеки банки предоставили 122 тыс. рублевых... читать дальше
.30 августа 2018 года 18:29
ПАО АФК "Система" выплатило правительству РФ первый транш за 2018 год в размере 3,7 млрд рублей в рамках расчетов по выкупу доли в индийском операторе Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL). Об этом сообщил в ходе телефонной конференции CFO компании Владимир... читать дальше
.30 августа 2018 года 18:16
Одна из ключевых задач цифрового развития РФ на ближайшие годы - подключение к интернету через российские спутники малых и отдаленных населенных пунктов страны, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. "Нужно ускорить внедрение цифровых технологий с использованием... читать дальше
.30 августа 2018 года 18:08
Аргентинский центробанк повысил ключевую процентную ставку сразу на 15 процентных пунктов в условиях ослабления нацвалюты до рекордного минимума. Семидневная ставка LELIQ была поднята до 60% годовых с 45%, при этом ЦБ пообещал, что не будет вновь поднимать ставку до... читать дальше
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