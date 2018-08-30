30 августа 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Август 2018
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Июль 2018
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Август 2018
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Август 2018
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 19 по 25 августа
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|II квартал 2018
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Июль 2018
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Июнь 2018
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 12 по 18 августа
Это автоматическое сообщение.
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30 августа 2018 года 09:19
Группа американских законодателей направила коллективные письма госсекретарю США и министру финансов с требованием введения санкций против китайских официальных лиц, которые ответственны за притеснение мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщил сенатор Марко... читать дальше
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30 августа 2018 года 09:10
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в четверг вслед за Гонконгом и Шанхаем после четырех сессий роста подряд. Инвесторов тревожат возобновившиеся политические трения во многих регионах мира.
Сводный фондовый индекс региона... читать дальше
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30 августа 2018 года 09:03
Чистая прибыль "Ингосстраха" в первом полугодии 2018 года по МСФО составила 3,2 млрд рублей, чем на 41% меньше, чем показатель годом ранее, следует из отчета страховщика.
Премии сократились 10%, до 37,4 млрд рублей. Выплаты уменьшились на 25%, до 16,7 млрд рублей.... читать дальше
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30 августа 2018 года 08:55
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в правительство РФ с предложением увеличить экспортные пошлины на сжиженный углеводородный газ (СУГ) для стабилизации цен на внутреннем рынке.
"Кроме того, необходима программа мероприятий по развитию организованных... читать дальше
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30 августа 2018 года 08:46
Американские фондовые индексы выросли в среду благодаря позитивным статданным о динамике ВВП и надеждам, что США и Канаде удастся преодолеть торговые разногласия.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 30 августа поднялся на 60,55 пункта (0,23%)... читать дальше
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30 августа 2018 года 08:40
Стоимость земельных участков в Великобритании составляет более половины общей величины благосостояния страны - 51% или свыше 5 трлн фунтов стерлингов ($6,5 трлн), свидетельствуют данные Национального статистического управления страны (ONS).
ONS утверждает, что этот... читать дальше
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30 августа 2018 года 08:32
Правительство РФ готовит поправки в налоговое законодательство, чтобы "отвязать" налоговые льготы старшего поколения от пенсионного возраста и прямо закрепить право на них с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия... читать дальше
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30 августа 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 932,43 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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30 августа 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 97760,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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30 августа 2018 года 08:23
США смягчили ограничения на поставки стали, алюминия из ряда стран; алюминий дешевеет
Вашингтон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Дональд Трамп ввел послабления на поставки стали и алюминия, которые с марта облагаются в США повышенными пошлинами, для Аргентины, Бразилии... читать дальше
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30 августа 2018 года 08:19
Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в четверг, инвесторы продолжают отыгрывать опубликованные накануне данные о сокращении товарных запасов нефти в США.
Brent близка к максимуму за два месяца, WTI - за месяц, пишет The Wall Street... читать дальше
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30 августа 2018 года 08:15
ПАО "Силовые машины" в январе-июне 2018 года увеличило чистый убыток по МСФО в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10 млрд 167,278 млн рублей, говорится в отчете компании.
Выручка компании сократилась на 23,2%, до 23 млрд 328,282 млн... читать дальше
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30 августа 2018 года 08:10
Фондовые индексы Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в среду, однако в Лондоне наблюдалось снижение на фоне резкого укрепления фунта стерлингов.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%, до 386,58 пункта.... читать дальше
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30 августа 2018 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 79,5594 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,94 коп.
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30 августа 2018 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 68,1451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 75,40 коп.
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30 августа 2018 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:55
Данные о безработице в Германии
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