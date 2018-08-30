.

Группа американских законодателей направила коллективные письма госсекретарю США и министру финансов с требованием введения санкций против китайских официальных лиц, которые ответственны за притеснение мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщил сенатор Марко... читать дальше

.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в четверг вслед за Гонконгом и Шанхаем после четырех сессий роста подряд. Инвесторов тревожат возобновившиеся политические трения во многих регионах мира. Сводный фондовый индекс региона... Сводный фондовый индекс региона... читать дальше

.

Чистая прибыль "Ингосстраха" в первом полугодии 2018 года по МСФО составила 3,2 млрд рублей, чем на 41% меньше, чем показатель годом ранее, следует из отчета страховщика. Премии сократились 10%, до 37,4 млрд рублей. Выплаты уменьшились на 25%, до 16,7 млрд рублей.... Премии сократились 10%, до 37,4 млрд рублей. Выплаты уменьшились на 25%, до 16,7 млрд рублей.... читать дальше

.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в правительство РФ с предложением увеличить экспортные пошлины на сжиженный углеводородный газ (СУГ) для стабилизации цен на внутреннем рынке. "Кроме того, необходима программа мероприятий по развитию организованных... "Кроме того, необходима программа мероприятий по развитию организованных... читать дальше

.

Американские фондовые индексы выросли в среду благодаря позитивным статданным о динамике ВВП и надеждам, что США и Канаде удастся преодолеть торговые разногласия. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 30 августа поднялся на 60,55 пункта (0,23%)... Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 30 августа поднялся на 60,55 пункта (0,23%)... читать дальше

.

Стоимость земельных участков в Великобритании составляет более половины общей величины благосостояния страны - 51% или свыше 5 трлн фунтов стерлингов ($6,5 трлн), свидетельствуют данные Национального статистического управления страны (ONS). ONS утверждает, что этот... ONS утверждает, что этот... читать дальше

.

Правительство РФ готовит поправки в налоговое законодательство, чтобы "отвязать" налоговые льготы старшего поколения от пенсионного возраста и прямо закрепить право на них с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 932,43 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 97760,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

США смягчили ограничения на поставки стали, алюминия из ряда стран; алюминий дешевеет Вашингтон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Дональд Трамп ввел послабления на поставки стали и алюминия, которые с марта облагаются в США повышенными пошлинами, для Аргентины, Бразилии... Вашингтон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Дональд Трамп ввел послабления на поставки стали и алюминия, которые с марта облагаются в США повышенными пошлинами, для Аргентины, Бразилии... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в четверг, инвесторы продолжают отыгрывать опубликованные накануне данные о сокращении товарных запасов нефти в США. Brent близка к максимуму за два месяца, WTI - за месяц, пишет The Wall Street... Brent близка к максимуму за два месяца, WTI - за месяц, пишет The Wall Street... читать дальше

.

ПАО "Силовые машины" в январе-июне 2018 года увеличило чистый убыток по МСФО в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10 млрд 167,278 млн рублей, говорится в отчете компании. Выручка компании сократилась на 23,2%, до 23 млрд 328,282 млн... Выручка компании сократилась на 23,2%, до 23 млрд 328,282 млн... читать дальше

.

Фондовые индексы Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в среду, однако в Лондоне наблюдалось снижение на фоне резкого укрепления фунта стерлингов. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%, до 386,58 пункта.... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%, до 386,58 пункта.... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 79,5594 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,94 коп.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 68,1451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 75,40 коп.

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:55 10:55 Данные о безработице в Германии Данные о безработице в Германии ... ... читать дальше

.