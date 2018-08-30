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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Путин смягчил пенсионную реформу
Путин предложил, чтобы женщины выходили на пенсию в 60 лет вместо 63-х, предусмотренных законопроектом. Он заявил о необходимости сохранения для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, оплате ЖКХ и проезду на транспорте
 
Частные добытчики криптовалют просят статус самозанятых
Участники российского рынка блокчейна предложили первому вице-премьеру Антону Силуанову предоставить частным лицам, добывающим криптовалюту, статус самозанятых. По их мнению, в совокупности с легализацией перевода криптовалют в рубли это выведет...
 
В России разработают гибридно-электрический авиадвигатель
В России начинается разработка гибридно-электрического авиационного двигателя. Его прототип будет представлен уже к концу 2019 года, сообщили "Известиям" в Министерстве промышленности и торговли. В развитии авиации наступает эпоха, когда возможности...
 
Турпоток на российские курорты растет
Летний сезон 2018 г. стал для туроператоров неожиданностью. Вопреки прогнозам, турпоток на российские курорты вырос на 15%, рассказал советник по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. В марте в 2018 г. АТОР предсказывала, что внутренний...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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30 августа 2018 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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30 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:55 Данные о безработице в Германии Август 2018
11:30 Изменение денежной массы в Великобритании Июль 2018
12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Август 2018
15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Август 2018
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 19 по 25 августа
15:30 Изменение ВВП Канады II квартал 2018
15:30 Изменение расходов и доходов населения США Июль 2018
15:30 Месячное изменение ВВП Канады Июнь 2018
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 12 по 18 августа

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
30 августа 2018 года 09:19
В США назревают санкции против китайских чиновников
Группа американских законодателей направила коллективные письма госсекретарю США и министру финансов с требованием введения санкций против китайских официальных лиц, которые ответственны за притеснение мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщил сенатор Марко...    читать дальше
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30 августа 2018 года 09:10
Трамп спровоцировал снижение большинства фондовых индексов Азии
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в четверг вслед за Гонконгом и Шанхаем после четырех сессий роста подряд. Инвесторов тревожат возобновившиеся политические трения во многих регионах мира.

Сводный фондовый индекс региона...    читать дальше
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30 августа 2018 года 09:03
Чистая прибыль "Ингосстраха" в 1-м полугодии по МСФО сократилась на 41%
Чистая прибыль "Ингосстраха" в первом полугодии 2018 года по МСФО составила 3,2 млрд рублей, чем на 41% меньше, чем показатель годом ранее, следует из отчета страховщика.

Премии сократились 10%, до 37,4 млрд рублей. Выплаты уменьшились на 25%, до 16,7 млрд рублей....    читать дальше
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30 августа 2018 года 08:55
ФАС предлагает увеличить экспортные пошлины на СУГ для стабилизации внутренних цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в правительство РФ с предложением увеличить экспортные пошлины на сжиженный углеводородный газ (СУГ) для стабилизации цен на внутреннем рынке.

"Кроме того, необходима программа мероприятий по развитию организованных...    читать дальше
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30 августа 2018 года 08:46
Американские фондовые индексы выросли в среду, обновив рекорды
Американские фондовые индексы выросли в среду благодаря позитивным статданным о динамике ВВП и надеждам, что США и Канаде удастся преодолеть торговые разногласия.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 30 августа поднялся на 60,55 пункта (0,23%)...    читать дальше
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30 августа 2018 года 08:40
Основное нациоальное благосостояние Британии - земля
Стоимость земельных участков в Великобритании составляет более половины общей величины благосостояния страны - 51% или свыше 5 трлн фунтов стерлингов ($6,5 трлн), свидетельствуют данные Национального статистического управления страны (ONS).

ONS утверждает, что этот...    читать дальше
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30 августа 2018 года 08:32
Правительство внесет поправки в Налоговый кодекс, чтобы закрепить льготы в старых границах пенсионного возраста
Правительство РФ готовит поправки в налоговое законодательство, чтобы "отвязать" налоговые льготы старшего поколения от пенсионного возраста и прямо закрепить право на них с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия...    читать дальше
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30 августа 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 932,43 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 932,43 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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30 августа 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 97760,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 97760,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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30 августа 2018 года 08:23
США смягчили ограничения на поставки стали, алюминия из ряда стран
США смягчили ограничения на поставки стали, алюминия из ряда стран; алюминий дешевеет

Вашингтон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Дональд Трамп ввел послабления на поставки стали и алюминия, которые с марта облагаются в США повышенными пошлинами, для Аргентины, Бразилии...    читать дальше
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30 августа 2018 года 08:19
Цены на нефть повышаются в четверг
Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в четверг, инвесторы продолжают отыгрывать опубликованные накануне данные о сокращении товарных запасов нефти в США.

Brent близка к максимуму за два месяца, WTI - за месяц, пишет The Wall Street...    читать дальше
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30 августа 2018 года 08:15
"Силовые машины" в 1-м полугодии увеличили убыток по МСФО в 5,7 раза
ПАО "Силовые машины" в январе-июне 2018 года увеличило чистый убыток по МСФО в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10 млрд 167,278 млн рублей, говорится в отчете компании.

Выручка компании сократилась на 23,2%, до 23 млрд 328,282 млн...    читать дальше
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30 августа 2018 года 08:10
Большинство фондовых индексов Европы выросли в среду
Фондовые индексы Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в среду, однако в Лондоне наблюдалось снижение на фоне резкого укрепления фунта стерлингов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%, до 386,58 пункта....    читать дальше
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30 августа 2018 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 79,5594 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 79,5594 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,94 коп.
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30 августа 2018 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,1451 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 68,1451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 75,40 коп.
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30 августа 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:55

Данные о безработице в Германии

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