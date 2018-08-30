ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,1451 руб.

30 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 68,1451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 75,40 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,16 пункта (1,388%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2348,44 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40225,189 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 315,747 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3956 руб. Минимальный курс евро составил 78,95 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,95 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,0847 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 365 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9661 руб. Минимальный курс юаня составил 9,925 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,925 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,62-1,39%. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,3%, Китай просел на 0,4%). В среду в Азии динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,3%, Китай просел на 0,4%). Растеряла утренний оптимизм Европа (FTSE просел на 0,3%, DAX подрос на... Растеряла утренний оптимизм Европа (FTSE просел на 0,3%, DAX подрос на... читать дальше

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Госсекретарь США Майк Помпео ранее в августе запросил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в связи с подготовкой новых санкций против РФ, сообщает в среду издание Washington Post со ссылкой на дипломатические источники. "Американские и европейские дипломаты... "Американские и европейские дипломаты... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин в среду подписал постановление столичного правительства об увеличении стартовых площадок для строительства домов по программе реновации с 242 до 256, сообщили "Интерфаксу" в горадминистрации. Таким образом, утверждены еще 14 новых стартовых... Таким образом, утверждены еще 14 новых стартовых... читать дальше

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Минюст РФ зарегистрировал указание Банка России, повышающее коэффициенты риска по необеспеченным потребительским ссудам, выданным после 1 сентября 2018 года, соответствующий документ размещен на сайте регулятора. Указание вносит изменения в инструкцию 180-И "Об... Указание вносит изменения в инструкцию 180-И "Об... читать дальше

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Минэкономразвития РФ поддержало предложение Минфина РФ по смягчению требований к банкам, имеющим право работать со спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По словам источника,... По словам источника,... читать дальше

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ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в январе-июне 2018 года увеличило чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза, до 9,95 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности компании. Выручка увеличилась на 5,7% и составила 46,66... Выручка увеличилась на 5,7% и составила 46,66... читать дальше

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Чистая прибыль группы "Соллерс" по МСФО в 1-м полугодие 2018 года упала на 23% относительно аналогичного периода прошлого года, до 443 млн руб., следует из отчетности эмитента. Выручка при этом снизилась почти на 12%, до 14,1 млрд руб. "Снижение выручки обусловлено... Выручка при этом снизилась почти на 12%, до 14,1 млрд руб. "Снижение выручки обусловлено... читать дальше

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В Кремле назвали естественным рыночным процессом колебания курса рубля. "Это естественные рыночные процессы", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль усиление и ослабление рубля... "Это естественные рыночные процессы", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль усиление и ослабление рубля... читать дальше

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ПАО "АвтоВАЗ" до конца года начнёт производство автомобилей Lada Xray Cross и Lada Vesta Sport , сообщил журналистам президент компании Ив Каракатзанис в ходе Московского международного автосалона в среду. "Производство и продажи (Lada Xray Cross и Lada Vesta Sport)... "Производство и продажи (Lada Xray Cross и Lada Vesta Sport)... читать дальше

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ПАО "Уралкалий" в первом полугодии 2018 года получило чистый убыток по МСФО в размере 242 млн рублей против прибыли 26,1 млрд рублей год назад, следует из отчета компании. Выручка выросла на 4,1% - с 80,447 млрд рублей до 83,791 млрд рублей. Выручка выросла на 4,1% - с 80,447 млрд рублей до 83,791 млрд рублей. Во многом убыток... Во многом убыток...

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Цена госконтрактов не должна изменяться при повышении ставки НДС, следует из разъяснений Минфина РФ. "При установлении НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта) заказчик должен учитывать все факторы, влияющие на цену: условия и сроки поставки, риски, связанные с... "При установлении НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта) заказчик должен учитывать все факторы, влияющие на цену: условия и сроки поставки, риски, связанные с... читать дальше

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