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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 17 августа по 24 августа на 2566 тыс. баррелей, бензина - упали на 1554 тыс. баррелей
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29 августа 2018 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 17 августа по 24 августа на 2566 тыс. баррелей, бензина - упали на 1554 тыс. баррелей
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29 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2566 тыс. баррелей - до 405,792 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1554 тыс. баррелей и составили 232,774 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 837 тыс. баррелей, достигнув 130,001 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1487 тыс. баррелей, неизменности запасов бензина и повышения запасов дистиллятов на 1650 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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