Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,0403 руб.

29 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6146 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,0403 руб.

Минимальный курс доллара США составил 67,66 руб., максимальный - 68,355 руб. Была заключена 13121 сделка. Объем торгов составил 75925,74 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,2375 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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