Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,3849 руб.

29 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5936 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3849 руб.

Минимальный курс евро составил 78,945 руб., максимальный - 79,6525 руб. Было заключено 3460 сделок. Объем торгов составил 17959,88 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,265 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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